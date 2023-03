Malgré l'inflation, revendiquons le droit de nous nourrir dans la dignité

Pour la vingt-septième année, dans une centaine de municipalités du Québec, des milliers de personnes soulignent le plaisir de participer à une cuisine collective. La hausse du prix des aliments, supérieure à l’inflation, met à mal de nombreux ménages. Déjà fragilisés, ils sont les plus affectés, car ces ménages consacrent un pourcentage important de leur budget à l'achat de nourriture. Le budget alimentaire étant compressible, la quantité et la qualité des aliments achetés s’avèrent insuffisantes à maintenir les besoins de base.

Cette situation préoccupante incite le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) et ses membres à revendiquer le droit de se nourrir dans la dignité. Bafoué depuis toujours, il est grandement temps de garantir le droit à l’alimentation au Québec.

Les cuisines collectives prennent tout leur sens et deviennent un moyen incontournable pour les personnes économiquement vulnérables et à statut précaire. Toutefois, cette activité ne s’adresse pas qu’à ces dernières, si les économies qu’elle génère sont importantes, les bienfaits humains le sont davantage.

Impact social

Offertes à tout le monde, aux quatre coins de la province, les cuisines collectives ont un impact social indéniable, tant d’une perspective individuelle que collective. Elles sont de véritables vecteurs de changements en favorisant l’ouverture et les découvertes. En rassemblant des personnes ayant différentes cultures d’origine, identités de genre, expériences et trajectoires de vie, elles soutiennent le vivre-ensemble. Elles réussissent à réduire les inégalités sociales et permettent des rencontres parfois étonnantes, toujours enrichissantes. Grâce à ces moments de solidarité, c’est toute la société québécoise qui s'embellit. Elles nourrissent la création de liens entre les personnes et participent à leur intégration dans les collectivités, tant urbaines que rurales. Cuisiner ensemble, adhérer à un groupe, c’est aussi partager des valeurs de solidarité, d’autonomie, de respect, de dignité, de démocratie, d’équité et de justice sociale.

En préparant des repas en quantité suffisante pour plusieurs personnes, les cuisines collectives contribuent à réduire le gaspillage de denrées alimentaires qui se produit souvent lorsqu'on cuisine à l’unité. Les surplus peuvent être congelés ou offerts. Rien ne se perd, tout se partage!

Rassembleuses

Enfin, les cuisines collectives permettent l’épanouissement des personnes participantes en les aidant à acquérir des compétences diverses et en les encourageant à prendre en charge leur alimentation et celle de leur famille. En mettant en commun leurs connaissances et leurs compétences, elles apprennent ensemble et, pour plusieurs personnes, brisent leur isolement. Le partage et la transmission sont au cœur de chaque rencontre. Dans le plaisir, les rires, les confidences, la bienveillance et les amitiés, les personnes améliorent leur santé (physique, mentale et économique) et donc, le bien-être collectif.

Si les participants intègrent un groupe de cuisine pour une foule de raisons, elles y restent parce que c’est l’fun, parce que la rencontre avec l’autre remplit l’être autant que le frigo.

Voilà la recette de la cuisine collective.

« Au début, j’y allais pour cuisiner et mieux alimenter ma famille, mais maintenant c’est plus que ça, beaucoup plus que ça! Avec les filles de mon groupe, on est devenues des amies, on fait des sorties ensemble, c’est super! »

Shoshanna Cohen, participante d’un groupe de cuisine collective au Centre d’entraide Racine-Lavoie de Saint-Eustache

En ce 26 mars 2023, dans la joie et le partage, nous célébrons la vingt-septième journée nationale des cuisines collectives et nous la célébrerons encore très longtemps, contexte inflationniste ou pas. Parce que la cuisine collective, c’est tellement plus que de la cuisine!

Photo fournie par Josée Poirier Defoy

Josée Poirier Defoy, Présidente du conseil d’administration du RCCQ