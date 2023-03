Montérégie: une voiture propulsée sur une piétonne après un accident

Une voiture a été projetée sur une piétonne à la suite d’une collision survenue dimanche à Saint-Simon, en Montérégie, laissant craindre pour la vie de la victime.

Tout a commencé aux environs de 13 h 30 lorsqu’un conducteur de 22 ans a omis de s’arrêter à un arrêt obligatoire en quittant la route 116 pour s’engager sur la route 211, sous le viaduc de l’autoroute 20.

Ce faisant, l’automobiliste a percuté un second véhicule, qui roulait sur la route 211. Celui-ci a fait au moins un tête-à-queue et a fini sa course en percutant une septuagénaire qui circulait à pied, a résumé Catherine Bernard, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

La piétonne a été grièvement blessée et se trouvait dans un état critique en milieu d’après-midi.

La conductrice du véhicule percuté, pour sa part, a subi des blessures mineures qui ont néanmoins nécessité son transport à l’hôpital, tandis que sa passagère s’en est sortie sans égratignure.

Le conducteur a l’origine de l’accident, de son côté, n’a pas été blessé.

Un enquêteur spécialisé en scène d’accident a été appelé à se rendre sur les lieux pour déterminer les causes et circonstances exactes de l’événement. Des témoins devaient aussi être rencontrés.