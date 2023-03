Pourquoi nos échanges sont-ils parfois difficiles?

Les malentendus sont fréquents dans nos échanges surtout quand on veut aller trop vite et qu’on ne se met pas assez dans la tête de l’autre.

On passe beaucoup de temps à ne pas se comprendre. On reçoit des messages ambigus ou qui manquent de détails. On entend une critique ou une attaque là où il n’y en a pas. On réexplique, on reformule.

Être dans la tête de l’autre

Quand on communique, on présuppose que l’autre est prêt à comprendre notre message tel qu’envoyé. Mais une conversation est une rencontre entre des esprits différents. Pour se comprendre parfaitement, il faudrait être dans la tête de notre interlocuteur.

Les amis de longue date et les vieux couples se comprennent mieux que les étrangers parce qu’ils partagent de nombreuses expériences et conversations, ce qui aide à deviner l’état d’esprit et l’intention de l’autre.

Notre façon de nous exprimer est influencée par notre culture, nos expériences, nos pensées récentes et notre état émotionnel. Le sens donné par celui qui s’exprime est parfois très différent du sens compris. Les mots et les phrases ont souvent plusieurs sens possibles (« On se voit plus tard » peut vouloir dire dans la journée ou une autre fois). Certaines personnes peuvent aussi être dans un état émotionnel qui biaise leurs interprétations des messages.

Tous ces facteurs peuvent rendre les communications plus difficiles. Quand le sujet est plus complexe ou plus délicat, il faut souvent plus de détails, d’explications ou d’exemples pour être bien compris.

Quand on connaît moins l’autre, on doit aussi s’adapter à sa façon de parler et de penser.

Lire entre les lignes

Quand on écoute, on ne cherche pas qu’à comprendre le sens des mots, mais aussi à «lire entre les lignes», à comprendre l’intention de l’autre en fonction du contexte, ce qui a été dit avant ou ce qu’on sait de la personne. On fait des déductions adéquates ou erronées (ex.: «Ça a été dur» peut référer à plusieurs évènements mentionnés plus tôt). On capte des informations sur son état psychologique et ses motivations. Cette analyse intuitive permet de deviner un peu ce que l’autre voulait dire.

L’analyse intuitive améliore souvent nos interprétations des messages. Elle permet aussi d’anticiper ce que les gens vont comprendre quand ils vont recevoir notre message. C’est ce qui fait que les interactions orales sont moins sujettes aux malentendus que les messages écrits.

Certaines personnes sont moins habiles à se mettre à la place des autres et à deviner ce qu’ils pensent. L’anxiété sociale ou des traits autistiques peuvent nous empêcher de lire entre les lignes ou de faire de bonnes déductions en fonction du contexte.

S’entendre malgré tout

Les discussions laborieuses peuvent engendrer une fatigue de communication.

On peut aussi se sentir incompris, frustré ou peu apprécié.

On peut douter de la bonne foi de l’autre, de son envie d’arriver à se comprendre.

Dans les communications, il est important de donner le bénéfice du doute à l’autre, présumer que ses oublis ou erreurs sont involontaires. Parfois, les gens manquent de sensibilité aux autres points de vue. Parfois, ils ont besoin que l’on accorde plus d’attention à leur point de vue.

Les malentendus diminuent quand on favorise la qualité de l’échange plus que la vitesse, quand on privilégie la relation plus que l’envie d’être compris.

Ça veut dire, être plus généreux en termes de détails et de patience. Mais aussi développer l’habitude de se mettre à la place de l’autre en se posant des questions sur ses priorités, son point de vue et son état mental.