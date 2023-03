Saint-Ubalde: une fillette décédée après un accident dans la neige

Une fillette de neuf ans est décédée après un triste accident alors qu’elle jouait dans la neige à Saint-Ubalde, dans Portneuf, dimanche.

Vers 14 h 40, la Sûreté du Québec (SQ) a été appelée à intervenir puisque l’enfant était en arrêt cardiorespiratoire derrière une résidence familiale.

La jeune fille a été transportée d’urgence vers l’hôpital, où elle a finalement succombé à ses blessures. Des manœuvres de sauvetage avaient été exécutées dès sa prise en charge.

« Elle jouait dans un fort de neige avec une autre fillette de sept ans quand la structure s’est visiblement effondrée sur elles », explique la porte-parole de la SQ, Béatrice d’Orsainville.

Pour sa part, la plus jeune des deux enfants s’en est tirée avec des blessures mineures.

Tragique

« J’étais sur la route vers Trois-Rivières quand on m’a mis au courant de l’histoire, raconte un ami de la mère de la victime. J’ai tout de suite pensé qu’elle aurait besoin de compagnie alors je suis reparti dans l’autre direction. »

L’homme qui s’est arrêté devant les lieux du drame au cours de la soirée connaissait la famille depuis peu. Il a d’ailleurs passé une soirée chez son amie dans les dernières semaines.

« Elle m’a fait visiter sa maison. J’ai vu les chambres de ses enfants, dont celle de la petite. C’est tellement triste ce qui se passe. C’est une mère qui est fière et proche de ses enfants. Elle a accroché tous leurs diplômes de bonnes notes à l’école sur les murs. »

Selon les dires du passant abasourdi, la jeune fille décédée serait l’aînée de la famille et ses parents seraient séparés. D’après lui, le drame se serait déroulé derrière le domicile du père de la fillette.

La communauté sous le choc

« C’est très triste et ça vient me chercher, on est très près les citoyens, on est une communauté de 1500 habitants. La municipalité est sous le choc. On va faire tout en notre possible pour aider la famille dans ce terrible accident », a mentionné le maire de Saint-Ubalde Guy Germain au Journal.

Le maire qui est était à l’extérieur de la municipalité cet après-midi a appris la nouvelle de son chef incendie qui s’est rendu sur place avec des membres de son équipe pour tenter de sauver la jeune fille.

« Oui je suis resté en contact avec lui pour prendre des nouvelles des deux jeunes filles qui ont été transportées en ambulance, mais malheureusement... », a soupiré le maire avec émotion.

M. Germain a indiqué qu’un protocole pour le soutien à la famille sera mise en place par la municipalité.

Avec la collaboration de Louis Deschênes