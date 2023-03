Voyager autrement: tendre vers un tourisme responsable

Impossible d’y échapper : plus on voyage, plus on a un impact sur l’autre et sur l’environnement. Comment concilier nos envies d’ailleurs et notre conscience ? La journaliste Marie-Julie Gagnon s’y penche dans Voyager mieux : est-ce vraiment possible ?, un nouvel essai publié chez Québec Amérique.

« J’ai voulu rassembler les questions qui me tenaillaient, mais que plusieurs voyageurs autour de moi se posent aussi. Ce n’est surtout pas un livre moralisateur », précise d’emblée la journaliste en entrevue.

Tout y est passé au crible : le surtourisme, les croisières, les tout-inclus, les moyens de transport, mais aussi nos comportements envers les animaux sauvages ou nos attitudes et gestes qui, quoique bien intentionnés, sont parfois teintés de colonialisme.

Abondamment fouillé et truffé d’exemples, l’essai est appuyé de chiffres, devant lesquels il est difficile de demeurer impassible, et de points de vue d’experts qui viennent nourrir la réflexion.

« Je voulais tenter de comprendre des réalités qui me semblaient arides au départ, comme les crédits carbone, les vulgariser, mais aussi m’amuser avec tout ça », dit l’auteure. Une touche humoristique allège le tout et concilie le sérieux de la démarche au caractère plus léger du voyage.

« Le voyage, à la base, c’est quelque chose qui fait du bien. Il ne faut surtout pas se priver de ce bonheur et de cette source d’appren-tissage. Je pense toutefois qu’il faut repenser nos manières de faire, mais je vois ça beaucoup plus positivement que négativement », soutient-elle.

Photo fournie par Maya Kaloo Saar

Pas de solution universelle

Loin d’être dans la culpabilisation, les réflexions sont nuancées et les pistes de solutions avancées tiennent compte de la réalité du voyageur. « Le “il faut”, pour réduire notre empreinte écologique par exemple, n’est pas adaptable à toutes les réalités. C’est utopique de penser qu’une famille de cinq va pouvoir constamment se payer des voyages en train », illustre-t-elle.

Malgré tout, il y a moyen de voyager mieux, estime la globe-trotter.

« Il n’y a pas de vérité absolue. Je préfère chercher des options qui sont en accord avec mes valeurs que dire aux gens “ne faites pas ça”. Je crois que c’est plus intéressant pour chacun de se mettre ses propres critères pour filtrer ensuite un peu mieux ses recherches ».

« On parle beaucoup d’environnement, mais on doit aussi tenir compte de l’aspect sociétal, des retombées sur les communautés locales, les emplois, du tourisme régénérateur [laisser les choses en meilleur état que nous les avons trouvées] », rappelle-t-elle. Ainsi, l’essai nous invite à entrevoir des possibilités de pratiquer un tourisme ayant un impact positif sur place et pas seulement négatif.

Il nous amène également à nous questionner sur la pertinence de chaque voyage et de sa durée. À voyager plus lentement. Et surtout, modérer. « S’il y a un mot que je retiens et qui résume l’ensemble des témoignages et entrevues que j’ai recueillis durant deux ans, c’est le mot “sobriété”. C’est vraiment ce qu’on devrait viser », conclut-elle.

Quelques pistes à garder à l’esprit

Photo fournie par Éditions Québec Amérique