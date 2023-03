GUILLEMETTE, Lucienne



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Lucienne Guillemette, le 8 mars, à l'âge de 93 ans.Épouse de feu Maurice Potvin, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Léo, Raymond, Adrien et Lise ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie aura lieu le lundi 3 avril à 11h auMONTRÉAL, QC H3V 1E7Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer du Québec.