7 avantages de l’électrification des transports

Au Québec, on compte actuellement 170 592 véhicules électriques sur les routes selon l’AVEQ – et ce chiffre est appelé à grandir de façon exponentielle dans les années à venir.

Étant donné l’engouement du public pour l’électrification des transports, la sixième édition du Salon du Véhicule Électrique de Montréal se tiendra au Stade olympique du 21 au 23 avril prochain.

On y présentera différents produits électriques, comme des véhicules (automobiles, camionnettes et VUS), bien sûr, mais aussi des vélos, des motos et des scooters, des motomarines, des motoneiges, des trottinettes, des planches à roulettes, des triporteurs ainsi que des accessoires et des pièces. Il sera même possible d’effectuer des essais routiers sur place!

Le Salon proposera également des kiosques de compagnies d’assurance, de banques, d’entreprises de financement, de bornes électriques et d’installateurs, de services gouvernementaux ainsi que de diverses associations et regroupements.

Vous vous demandez si le transport électrique est fait pour vous?

Voici quelques-uns des nombreux avantages de l'électrification des transports:

Getty Images/iStockphoto

1. Coûts de fonctionnement inférieurs

Avec l’augmentation du prix de l’essence, se tourner vers des moteurs efficaces qui n’ont pas besoin de carburant et qui consomment moins d'énergie que les véhicules à combustion interne permet d’économiser gros sur votre budget mensuel. Une voiture électrique qui parcourt 20 000 km, coûte environ 400$ par année alors qu’une voiture à essence peut coûter en moyenne entre 2 500 et 3 000$ d’essence annuellement.

2. Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'utilisation des combustibles fossiles

Getty Images/iStockphoto

Au Québec, le transport est la plus grande source d’émissions de GES, comptant pour 44% des émissions totales de la province. Puisque les moteurs électriques sont plus efficaces que les moteurs à combustion interne et produisent moins de polluants, ils peuvent contribuer à réduire la masse de GES de la province.

De plus, les véhicules à essence et à diesel gaspillent des centaines de fois plus de matières premières que les véhicules électriques. Comme les combustibles fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole) font partie des plus grandes sources de pollution au Canada, les véhicules électriques permettent de diminuer les émissions de GES au pays.

3. Plus sécuritaire

Comme les véhicules électriques n'ont pas besoin de combustibles inflammables, on réduit le risque d'incendie ou d'explosion. Il est également impossible qu’ils soient victimes d’une fuite de carburant.

Les statistiques le prouvent : presque aucun incendie dans un véhicule électrique n’a été rapporté à Transports Canada depuis 2017.

4. Moins de bruit à l'horizon

Getty Images/iStockphoto

Comme leur moteur comporte beaucoup moins de pièces que les véhicules à essence ou au diesel, les transports électriques sont plus silencieux. Donc, on s'attend à une ville moins bruyante !

5. Rabais à l’achat

Le gouvernement du Québec propose un rabais à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique, qui peut aller jusqu’à 7 000$, et le gouvernement du Canada propose en plus un rabais de 5 000$ pour un véhicule neuf pour un total de 12 000$. De plus, certaines municipalités offrent des subventions supplémentaires – surveillez le site Web de votre ville pour savoir si vous pouvez en profiter !

6. Obtention de privilèges sur la route

Getty Images/iStockphoto

Au Québec, le gouvernement offre plusieurs avantages aux personnes qui circulent en véhicule électrique, comme des stationnements gratuits ou réservés, un accès privilégié à des voies sur l’autoroute ou encore un accès gratuit à des traversiers et ponts à péage.

7. Réduction des coûts d’entretien

Les véhicules électriques n'ont pas besoin de pièces mobiles dans leurs moteurs. Ceci réduit le nombre de bris possibles et les rend moins susceptibles de s’user, permettant d’économiser considérablement sur les frais de garage chaque année.

Venez essayer, analyser et comparer une large variété de véhicules électriques au Salon du Véhicule Électrique de Montréal au Stade olympique du 21 au 23 avril prochain!