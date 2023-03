Aaron Rodgers: une transaction qui tarde

L’entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, semble peu préoccupé de savoir qu’Aaron Rodgers n’est toujours pas un membre de son équipe.

• À lire aussi: NFL: Lamar Jackson a demandé aux Ravens de l'échanger

• À lire aussi: NFL: un joueur dit avoir été agressé sexuellement par des agents de sécurité à l’aéroport

«Je suis un adepte de la pensée positive. Je suis persuadé qu’ils vont finir par trouver une solution», a-t-il déclaré lundi, selon des propos ont été rapportés par le réseau ESPN.

La saga entourant Rodgers a pris de l’ampleur le 15 mars dernier, lors de son passage hebdomadaire à la baladodiffusion «The Pat McAfee Show». Le pivot a déclaré vouloir poursuivre sa carrière dans la NFL avec les Jets. Le vétéran de 39 ans est toutefois toujours un membre des Packers de Green Bay, l’équipe avec laquelle il a disputé l’entièreté de sa carrière.

Depuis que Rodgers a publiquement exprimé ses intentions, les Packers et les Jets n’ont pas été en mesure de s’entendre sur les clauses d’une transaction.

«Ça prend deux personnes pour danser le tango, a indiqué Saleh. C’est un processus et nous le respectons. Quand ce sera fait, ce sera fait.»

Plusieurs quarts

Les Jets sont à la recherche de stabilité au poste de quart-arrière, eux qui ont vu Zach Wilson, Mike White et Joe Flacco obtenir des départs en 2022. La formation new-yorkaise a maintenu un dossier de 7-10 et raté les éliminatoires pour une 12e campagne de suite.

Parmi les noms mentionnés plus haut, seulement Wilson se trouve encore chez les Jets. Le joueur sélectionné avec le deuxième choix au total du repêchage de 2021 fait toujours partie des plans de Saleh.

«Il est notre numéro 2», a affirmé l’entraîneur-chef.

«Je pense toujours fermement que Zach a un futur dans notre ligue et qu’il peut y être un très bon quart-arrière. Je le crois vraiment. Il a une bonne éthique de travail, il est concentré et il a le couteau entre les dents. Nous comptons sur lui pour être un incontournable ici pendant un certain moment.»