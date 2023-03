Airbnb non conformes à Montréal : c’est la responsabilité de la Ville, critique l’opposition

L’arrondissement de Ville-Marie doit s’expliquer sur les cas d’Airbnb qui sont jugés non conformes au centre-ville de Montréal, croit le chef de l’opposition officielle, Aref Salem.

«On a plus de questions que de réponses et j’espère que l’arrondissement va donner l’heure juste là-dessus», a-t-il indiqué lors d’un point de presse, lundi matin.

M. Salem était alors interrogé sur des logements sans fenêtres ni gicleurs ni sortie d’urgence qui étaient proposés en location sur Airbnb.

Deux chambres de ce type ont été visitées par Le Journal. Dans l’une d’elles, située sur Notre-Dame Est, aucune fenêtre et aucun gicleur n’ont été observés. Dans l’autre, localisée sur l’avenue Viger Est, la fenêtre ne pouvait pas être utilisée comme sortie de secours.

Ces deux logements se trouvent dans des bâtiments appartenant à Emile-Haim Benamor, a indiqué Le Journal. L’homme est aussi propriétaire de l’immeuble patrimonial où un incendie a fait sept victimes le 16 mars dernier.

Le chef d’Ensemble Montréal a affirmé ne pas comprendre comment la Ville de Montréal a pu signer des permis de réaménagement sans vérifier la présence de fenêtres ou de gicleurs au préalable.

«Un permis donné par l’arrondissement, signé par les gens de l’arrondissement, doit au moins inclure dans un plan de transformation majeure des chambres avec fenêtres et des systèmes de gicleurs», a-t-il insisté.

«On ne sait pas si c’est un cas isolé ou non, on ne sait pas si c’est la norme ou non. On n’a aucune réponse aujourd’hui de l’arrondissement de la mairesse», a-t-il ajouté.

Selon lui, la décision prise vendredi par Airbnb de retirer de sa plateforme toutes les annonces non conformes ne doit pas empêcher la Ville «d’aller faire le travail sur le terrain».

«[La Ville doit] s’assurer que les bâtiments qu’elle a sont sécuritaires au niveau incendie. Ça, ce n’est pas le gouvernement du Québec qui va le faire», a fait valoir M. Salem.