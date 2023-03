Alpinisme: prendre El Toro par les cornes

L’alpiniste de Québec François-Guy Thivierge a entamé en août 2019 le défi de sa vie : gravir 55 montagnes en 55 mois pour souligner ses 55 ans. Sur une base régulière, Le Journal vous présente une montagne qu’il a gravie dans le cadre de ce projet.

Le sac à grands défis de François-Guy Thivierge est sans fond. L’alpiniste s’était déjà offert le sommet du Mexique, mais puisqu’il y a toujours plus à explorer, il fallait bien se lancer dans la plus longue voie d’escalade du pays, via le mont El Toro. Rien de trop beau pour son projet fou des 55 montagnes en 55 mois.

C’est par la voie Time Wave Zero, une éreintante paroi rocheuse nécessitant 23 longueurs de corde, que l’aventurier de Saint-Ferréol-les-Neiges a récemment assouvi un autre de ses rêves.

« C’est un peu l’antithèse du grimpeur de paroi de glace québécois que je suis, puisque je supporte très mal la chaleur, qui est ma plus grande ennemie. Cette voie, c’est de l’escalade à l’état pur et j’en garderai des souvenirs gravés dans ma mémoire pour la vie », s’est-il réjoui en revenant sur sa plus récente épopée en montagne.

C’est au centre du Mexique que Thivierge a attaqué ce défi de front, dans la zone d’escalade du parc d’El Potrero Chico, à environ une heure de la ville prisée de Monterrey.

Un quatuor

Photo fournie par François-Guy Thivierge

Pour une fois, Thivierge a pu goûter au bonheur de partir à l’aventure en quatuor. Au cours de ses différents périples dans le cadre de ce défi, il a été accompagné d’Alfred Boivin, Julie Paquette et Jeff Rivest. Quand l’occasion de réunir tout ce beau monde s’est présentée, personne n’a hésité, même s’il fallait d’abord... faire connaissance !

« J’étais souvent parti avec chacun des trois, mais eux ne se connaissaient pas. Ça a rendu l’expérience encore plus agréable d’être avec une super équipe », a noté Thivierge.

Avant d’attaquer le plat principal du voyage de neuf jours, les quatre larrons se sont fait la dent sur d’autres voies plus courtes, question de bien s’acclimater au monstre qui les attendait.

En pleine nuit

En raison de la chaleur qui peut vite devenir accablante, Thivierge et ses acolytes ont décidé de se lancer en pleine nuit, en deux groupes de deux.

Photo fournie par François-Guy Thivierge

Dès 3 h, c’était la marche d’approche et peu avant 4 h, l’ascension débutait, les deux cordées à une trentaine de minutes d’intervalle afin d’éviter les dangers liés aux éboulis.

« C’est une surface très particulière. La paroi est vraiment rugueuse et les extrémités, autant les doigts que les pieds, doivent travailler durement pour bien s’accrocher. À la fin, c’est toute une couche de peau qui partait du bout de mes doigts. »

« Il faut le faire quand même, se taper 12 longueurs de corde en pleine nuit, avant le lever du soleil, avec nos lampes frontales », s’est remémoré Thivierge.

Deux au sommet

D’ailleurs, la veille, le groupe s’était assuré de faire une petite visite de reconnaissance jusqu’aux premières longueurs de cordes, histoire de s’assurer de bien maîtriser les lieux une fois la grande noirceur venue. Il va sans dire que le lever du soleil a été accueilli à la fois avec soulagement et émerveillement.

« Il n’y a pas d’autre mot, c’était magique, magique, magique, de voir les couleurs sur la montagne ! C’est pour des moments comme celui-là qu’on fait tous ces efforts », a dit l’aventurier.

Photo fournie par François-Guy Thivierge

En compagnie de Jeff Rivest, François-Guy Thivierge a atteint le sommet au bout de sept heures de labeur. Leurs deux autres compagnons ont été contraints de rebrousser chemin en raison de la fatigue.

Descente dangereuse

« On aurait bien voulu arriver les quatre en haut, mais le côté rationnel doit l’emporter quand le risque devient trop grand. Ç’a été toute une aventure, surtout quand le soleil s’est mis à taper fort dans la matinée. Il fallait déplacer nos mains sur la roche parce que ça donnait l’impression de tenir une tasse de café brûlante », a raconté l’infatigable homme de 58 ans.

Photo fournie par François-Guy Thivierge

Le pire, c’est que dans ce type d’escalade, c’est la descente en rappel qui constitue souvent le plus grand danger.

« Il y a eu plusieurs décès en rappel dans cette montagne. Nous sommes demeurés extrêmement vigilants », a-t-il souligné.

Au bout de 13 heures d’efforts, tout le monde a touché terre, la tête encore dans les nuages. Et une autre montagne cochée dans la liste des 55 !

Mont el toro

Altitude : 1593 m

1593 m Pays : Mexique

Mexique Région : El Potrero Chico

El Potrero Chico Première ascension : 2008

2008 Ascension : 700 m

700 m Durée : 13 h

