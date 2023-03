«Avatar 2» devient le plus gros succès du box-office québécois

Grâce à des recettes de plus de 20,6 millions de dollars amassées dans les salles de la province depuis sa sortie, en décembre dernier, le second film de la saga Avatar est désormais le plus gros succès de l’histoire au box-office québécois.

En cumulant depuis dimanche passé des recettes de 20 607 147 $, Avatar 2 : la voie de l’eau vient en effet de dépasser les 20 596 891 $ récoltés par le premier film de la franchise lors de sa sortie, en décembre 2009, selon les chiffres compilés par l’agence Cinéac.

Le réalisateur James Cameron peut donc se targuer d’avoir réalisé les trois plus grands succès de l’histoire du box-office québécois, soit les deux premiers Avatar et Titanic (19,5 M$).

Le top 5 des films qui ont récolté le plus d’argent au box-office de la province est complété par Star Wars : le réveil de la force (15 M$) et Avengers : Endgame (12 M$).

À l’échelle mondiale, le premier Avatar trône toujours au sommet des films les plus lucratifs de tous les temps au box-office grâce à des recettes de 2,9 milliards de dollars. Avatar 2: la voie de l’eau pointe au troisième rang avec une récolte de 2,3 milliards $, derrière Avengers : Endgame qui cumule des recettes de 2,8 milliards $.