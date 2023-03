Baseball majeur: Abraham Toro n’a pas su convaincre les Brewers

Le Québécois Abraham Toro commencera la saison 2023 dans les ligues mineures, puisque les Brewers de Milwaukee l’ont cédé à leur club-école du niveau AAA, lundi.

Le joueur d’avant-champ devra donc se démarquer avec les Sounds de Nashville s’il désire être de retour dans le baseball majeur. L’athlète de 26 ans compte sur une expérience de 262 matchs dans les ligues majeures, lui qui a porté les couleurs des Astros de Houston et des Mariners de Seattle.

En 13 matchs préparatoires avec les Brewers, Toro a maintenu une moyenne au bâton de ,185. Il a frappé cinq coups sûrs et produit deux points. Celui qui a grandi à Longueuil a aussi participé à la Classique mondiale de baseball dernièrement, formant notamment un avant-champ à saveur québécoise avec Otto Lopez (Blue Jays de Toronto) et Édouard Julien (Twins du Minnesota).

Les Brewers avaient acquis Toro en décembre dernier. Il a été obtenu dans la transaction ayant envoyé Kolten Wong chez les Mariners.

Julien s’amuse au bâton

Chez les Twins, Édouard Julien a continué son excellent camp de printemps dans une victoire de 8 à 4 contre les Pirates de Pittsburgh.

Le natif de Québec a obtenu deux coups sûrs et inscrit deux points, en plus d'en produire un autre en trois présences à la plaque.

En deuxième manche, il a frappé un simple qui a poussé son coéquipier Trevor Larnach au marbre. Quelques instants plus tard, un circuit de Hernan Perez lui a permis de compléter son tour des sentiers.

Julien a également réussi un simple à la reprise suivante. L’histoire s’est répétée avec une bombe de Donovan Solano. Le Québécois de 23 ans a cogné un faible roulant en cinquième et a ensuite été remplacé en défensive.

Le choix de 18e ronde des Twins au repêchage de 2019 a totalisé huit coups sûrs, dont trois circuits, six points produits et autant de points marqués depuis le début du présent calendrier préparatoire. Il affiche une moyenne au bâton de ,375.

MLB : le receveur des Phillies expulsé pour avoir omis de saisir une balle de l’arbitre

Le match préparatoire opposant les Phillies de Philadelphie aux Blue Jays de Toronto, lundi, à Dunedin, a donné lieu à une scène plutôt inattendue, à la grande stupéfaction de J.T. Realmuto.

Ce dernier a pris le chemin du vestiaire bien malgré lui en fin de quatrième manche à la suite d’une omission accidentelle. Comme c’est souvent le cas durant une partie, le receveur a voulu saisir une balle de la part de l’arbitre au marbre après un tir, pour ensuite la relayer à son lanceur. Or, sans regarder en direction de l’officiel, il a tendu le gant pour recevoir l’objet, sauf que pour une raison inconnue, il a retiré sa main trop rapidement, avant d’obtenir la balle. Remise peu après par l’arbitre Randy Rosenberg, elle est tombée au sol.

Celui-ci a aussitôt expulsé de la rencontre le porte-couleurs des Phillies, à son plus grand étonnement. Malgré les doléances du gérant Rob Thomson, la décision est restée la même et Max McDowell a dû enfiler son masque et son plastron afin de remplacer son infortuné coéquipier.

Philadelphie a toutefois remporté le match 5 à 2 grâce à quatre points marqués dans les deux premiers tours au bâton. Trea Turner a notamment claqué un circuit avec un coureur sur les sentiers aux dépens du partant Chris Bassitt, qui a œuvré au monticule durant quatre manches et deux tiers.

Dans une cause perdante, le Québécois Otto Lopez a été tenu en échec lors de ses deux présences au bâton. Ayant remplacé Cavan Biggio à titre de coureur suppléant en quatrième, il a pris place au deuxième but peu après. Lopez a frappé un roulant, puis un ballon à l’avant-champ.

Les deux formations se retrouveront mardi, cette fois à Clearwater.