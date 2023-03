Continuez comme ça!

Le plus récent rapport de l’Union interparlementaire met en lumière le fait que pour la première fois, il n’y a pas un parlement au monde qui ne compte pas de femme.

Ce rapport intitulé Les femmes au parlement en 2022 révèle des statistiques encourageantes pour la place des femmes en politique dans le monde, mais aussi, il fournit des données tout autant encourageantes en lien avec la diversité culturelle et la place des personnes de la communauté LGBTQI+ dans le monde politique.

Pour obtenir les résultats de ce rapport, l’Union interparlementaire s’est basée sur des données provenant 47 pays qui ont tenu des élections en 2022.

Aux États-Unis, jamais autant de femmes de couleur ne s’étaient présentées aux élections de mi-mandat. Elles étaient 263 au total.

En Colombie, le nombre de membres au Congrès représentant la communauté LGBTQI+ a triplé, passant de 2 à 6.

À la nouvelle Assemblée nationale en France, 5,8 % des candidats élus sont issus de minorités. Un pourcentage jamais atteint auparavant.

Ces chiffres sont encourageants. Pourtant, ils démontrent aussi l’ampleur du travail qu’il reste à faire pour que les systèmes politiques mondiaux soient réellement représentatifs de tous ceux et celles qui composent notre monde.

Beaucoup de chemin à faire encore

Même si ça fait du bien de voir le verre d’eau à moitié plein, je reste réaliste.

Dans ce même rapport, Les femmes au parlement en 2022, on peut lire que « le taux de progression de la représentation des femmes a enregistré son niveau le plus faible en six ans, soit 0,4 point, pour s’établir en fin d’année à 26,5 %. »

Oui, nous progressons vers un monde politique plus représentatif pour tous et toutes, mais trop lentement.

Ce n’est pas parce que c’est moins pire qu’avant, que c’est satisfaisant, et je crois fermement qu’il est important de s’en souvenir pour continuer de progresser.