Divorces en Colombie-Britannique: les juges pour décider qui aura la garde de pitou et minou?

Les juges de la Colombie-Britannique pourraient bientôt être appelés à choisir quelle moitié d’un couple aura la chance de garder le chien ou de chat de la famille à la suite d’un divorce.

C’est à tout le moins la volonté de la procureure générale de la province qui a déposé des amendements à la Loi sur la famille, lundi. Si ceux-ci sont adoptés, les juges devront notamment déterminer quel membre du couple est le plus à même de s’occuper de l’animal ou s’il existe des risques de cruauté vis-à-vis de ce dernier.

Ces directives ne sont pas sans rappeler les questions que doivent se poser les juges au moment de déterminer quel parent aura la garde des enfants lors d’une séparation.

«Ces amendements reflètent comment les animaux sont considérés dans la société comme des membres à part entière de la famille, plutôt que des biens inanimés comme des meubles. Avoir des facteurs à considérer pour prendre ces décisions difficiles va amener plus de clarté et est un changement bienvenu», a commenté V. Victoria Shroff, une spécialiste des lois sur les animaux au cabinet Shroff and Associates, citée dans le communiqué de la procureure générale de la Colombie-Britannique faisant état des changements proposés.

Mme Schroff a précisé sa pensée en entrevue avec le «Vancouver Sun» en soulignant que les amendements ne donneront pas autant de droits aux animaux qu’à des humains.

Par contre, la personne qui a payé pour acheter le chien de la famille n’en obtiendrait plus automatiquement la garde, a-t-elle ajouté.