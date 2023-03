École: cachez ce sexe que mon enfant ne saurait voir!

Une idée m’est venue récemment.

Chaque jour, je choisirais une nouvelle absurde, par son contenu ou son traitement, et je la commenterais.

J’aurais ainsi un petit recueil illustrant la décadence absolue de notre civilisation.

«Oublie ça, m’a dit mon fils, ça existe déjà: le livre s’appelle La nef des fous, du philosophe français Michel Onfray.»

Avertir?!

Oups! Mais mettons que j’aurais eu du matériel.

Avez-vous noté, depuis la fermeture du chemin Roxham, ces reportages larmoyants sur ces «pauvres» gens déçus, une fois sur place, de constater qu’il est trop tard pour passer?

On les prend en pitié de ne plus pouvoir commettre un geste illégal (pas «irrégulier»), tel que le spécifie clairement un panneau du gouvernement fédéral installé à la vue de tous!

Mais je crois que j’ai encore mieux.

En Floride, la directrice d’une école a été congédiée après qu’une photo du David de Michel-Ange, le nu le plus célèbre de toute la sculpture de la Renaissance, sinon de tout l’art occidental, ait été montrée en classe.

La photo choqua des parents.

Le président de la commission scolaire explique que ce n’est pas d’avoir montré la photo qui fut la faute, mais de ne pas avoir prévenu les parents que les enfants seraient «exposés» à une image contenant de la nudité.

La «procédure» ne fut pas suivie.

«Nous n’essayons pas d’interdire la photo, a-t-il précisé. Nous croyons que c’est une belle œuvre, mais nous allons nous assurer que les droits des parents soient prioritaires.»

Il ajoute que «97 % des parents n’avaient aucun problème avec la photo [...], mais que certains avaient formulé des plaintes.»

Le David de Michel-Ange, réalisé entre 1501 et 1504, est exposé à la Galerie des Offices à Florence.

Des centaines de milliers de visiteurs y vont chaque année, et c’est une œuvre presque aussi fameuse que La Joconde de Léonard de Vinci.

Dites-moi: on rit ou on pleure?

Il faudrait donc prévenir avant de montrer non pas un porno «trash», mais un des chefs-d’œuvre du patrimoine artistique de l’humanité!

Et 3 % des parents imposent leur étroitesse d’esprit aux autres 97 %!

Propriétaires

Imaginez aussi la bêtise et l’ignorance de parents qui, selon toute vraisemblance, voient cette image pour la première fois, et croient sans doute que leurs enfants n’ont jamais vu des images pas mal plus olé olé.

La stupidité n’a pas d’idéologie. Pour chaque imbécile de gauche qui veut remplacer le mot «femme» par «personne avec un utérus», vous avez un imbécile de droite qui voit l’œuvre du Diable dans chaque représentation du corps humain.

Le plus insidieux, pour un prof comme moi, est cette nouvelle tendance de certains parents à vouloir se mêler de ce qui doit être enseigné, comme s’ils s’y connaissaient ou comme s’ils étaient les propriétaires des cerveaux de leurs enfants.

À bien y penser, Michel Onfray est loin d’avoir épuisé le sujet.