Entrevue avec Livia St-Pierre : la gagnante de «La deuxième voix» voulait passer son tour

Livia St-Pierre était toute tremblante, lors du second direct de «La Voix», dimanche, lorsque Roxane Bruneau a annoncé qu’elle venait de remporter la première édition de «La deuxième voix».

La coach semblait très fière de sa petite protégée de 15 ans, qui lui a fait un bel honneur. «Merci de m’avoir fait confiance en me donnant une seconde chance, a dit instinctivement Livia. Merci pour tous tes conseils, tu as su être une bonne coach.»

La jeune saguenéenne n’avait pourtant pas prévu de s’inscrire à «La Voix», cette saison. «J’avais seulement 14 ans au moment des préauditions, et je me disais que je tenterais ma chance l’année prochaine, a-t-elle expliqué à l’Agence QMI. Mais je connais Caroline Riverin qui travaille avec «La Voix» et qui m’a conseillé d’essayer. J’y suis donc allée pour voir en me disant que je n’avais rien à perdre, que ce n’était pas grave si je n’étais pas prise.»

Contre toute attente, elle est sélectionnée pour participer aux auditions à l’aveugle, mais sa relecture de la chanson «Entre l’ombre et la lumière», de Marie Carmen, n’a pas convaincu les coachs de «La Voix».

Surprise

Quelques jours après l’enregistrement, la jeune fille de 15 ans a reçu un appel de Roxane Bruneau lui annonçant qu’elle avait été prise dans son équipe de six candidats pour le concours «La deuxième Voix».

«Dès les premières répétitions, Roxane a tout de suite su voir ce que je devais travailler. Elle a une approche très amicale, qui nous met immédiatement à l’aise. Elle a su me rassurer et rendre l’atmosphère agréable. J’avais l’impression de travailler avec une amie.»

Elle a ensuite passé haut la main son duel face à Audrey-Ann, avant de se retrouver en finale avec Sarah Vanderzon et Sébastien Meloche.

«Avec Roxane, j’ai l’impression d’avoir appris à me laisser aller davantage, à être plus spontanée quand vient le temps de performer. J’avais tendance à penser à plein de petits détails quand je suis sur scène, mais j’ai compris qu’il faut le faire avant la prestation.»

La voix du public

Après le dévoilement des résultats, Livia St-Pierre a eu la chance de partager la grande scène de «La Voix» avec sa coach. «Ça aurait pu être un contexte très stressant de chanter avec elle, dimanche soir, mais finalement, il faut juste rester concentré sur ce que je dois faire. C’est parfois difficile de rester concentré, mais c’est ce qui permet de bien livrer sa chanson.»

À l’avenir, Livia St-Pierre prévoit d’abord de poursuivre ses études, elle est actuellement en secondaire 3, et continuer de travailler dans la troupe de Québec Issime. «Après mon secondaire, j’aimerais éventuellement aller dans un programme de musique au Cégep, et avec la bourse, j’aimerais me faire un petit studio maison avec un bon micro pour pouvoir enregistrer des trucs et les partager sur les réseaux sociaux.»