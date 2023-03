Hunter Biden: toujours en attente du coup de théâtre

Maintenant qu’ils sont majoritaires à la chambre des représentants, les républicains sont devenus beaucoup plus scrupuleux sur de possibles malversations ou scandales entourant la famille présidentielle.

Oubliées les relations ombrageuses des enfants du 45e président ou encore les fraudes de la Trump Organisation.

Enfin une véritable bombe?

Selon les réseaux et les commentateurs conservateurs, les élus républicains de la chambre détiendraient enfin les preuves que le 46e président a les mains sales. C’est du moins le cri que lançait hier Joe Concha sur le site The Hill.

Avant de détailler les allégations de Concha, je rappelle que le fils Biden a bel et bien profité de la notoriété de son père pour obtenir des contrats bien rémunérés. Si monnayer un nom de famille ne constitue pas un crime, il s’agit malgré cela d’un problème éthique qui affecte une bonne partie de la faune politique de Washington.

Ajoutons que Hunter Biden était dans une situation fiscale irrégulière et que le département de la Justice a enquêté sur lui. Le portrait serait incomplet si je ne rappelais pas qu’il s’est découvert une passion pour la peinture et que, mystérieusement, ses toiles se vendent à prix d’or sans qu’on puisse connaître l’identité des acheteurs.

Ce que Concha et consorts affirment, c’est qu’au-delà de ce qui précède, des reçus confirmeraient que plus d’un million de dollars ont été versés à plusieurs membres de la famille du président. L’argent provient d’une compagnie chinoise et aurait été distribué au clan par un intermédiaire.

Vous savez quoi? Ils ont raison! Hunter Biden, James Biden, le frère du président, Hallie Biden et un autre Biden non identifié ont obtenu des sommes variables.

Alors, nous touchons au but, non? Pas vraiment. Non seulement nous ne disposons d’aucune preuve voulant que le président soit impliqué, mais rien de ce que les républicains de la chambre ont relevé n’est illégal. Pas toujours éthique ou moral, mais rien qui n’enfreigne la loi.

Le président manque de transparence

Que le fils Biden ait eu une vie personnelle et professionnelle trouble relève de l’évidence. Qu’il se soit associé à des individus plus ou moins fréquentables est un fait. Si la liste de ces fréquentations vous intéresse, le Washington Times en établit une ici.

Je peux me tromper bien sûr, mais je ne crois pas que la commission de la chambre produira autre chose que ce que nous savons déjà. Il faut rappeler que le fisc et le département de la Justice sont passés avant eux.

On s’acharne sur le fils à des fins politiques, mais au-delà du cirque, rien de bien inquiétant pour le président. Ce dernier, je l’ai affirmé à plusieurs reprises, devrait cependant être moins opaque dans ses commentaires sur les déboires de son fils. Quand on a promis de ramener décence et honnêteté à la Maison-Blanche, c’est la moindre des choses.