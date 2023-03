Je ne cherche pas à avoir raison

Depuis quelque temps, j’observe une tendance chez plusieurs lecteurs du Journal à croire que mes analyses des événements politiques et sociaux me sont dictées par le désir d’avoir raison.

Or, jamais dans ma carrière de commentatrice et de chroniqueuse je ne me suis autant fait violence pour décrire l’état alarmant de notre combat collectif. J’ai davantage le sentiment d’être une sonneuse d’alerte et cela provoque en moi un vrai déchirement.

Je suis atterrée de constater, par exemple, l’incommensurable ignorance de l’histoire dans une proportion importante de la population. Cette ignorance nous plonge dans la confusion intellectuelle, dans l’impuissance à départager la fiction et la réalité, la vérité et la fausseté. Elle nous empêche de réfléchir sérieusement.

La majorité des Québécois subit cette ignorance qui révèle la détérioration progressive de notre système d’éducation à la suite de théories pédagogiques tirées par les cheveux et adaptées par les technocrates du ministère de l’Éducation au fil des décennies.

Lacunes

Les jeunes étudiants d’aujourd’hui devraient descendre dans la rue, moins pour réclamer une baisse de frais de scolarité que pour protester contre un système d’éducation qui les prive de connaissances et en fait des victimes.

Des jeunes ont raison de s’inquiéter de l’avenir de la planète, mais il est de leur devoir de se révolter contre un système qui en fait des analphabètes, qui les condamne à ne compter que sur eux-mêmes pour découvrir des pans entiers de l’histoire de l’humanité.

Ils auraient également raison d’être en colère envers les adultes qui s’en servent comme chair à canon de leurs combats idéologiques, qui les endoctrinent et les rendent incapables de distinguer une opinion d’un fait avéré.

Ai-je tort ou suis-je juste pessimiste quand je réfléchis à ce qui pourrait être le sort d’un Québec francophone et laïque ?

Les jeunes Québécois vont-ils s’interroger sur le cul-de-sac où nous entraîne le Canada multiculturel à raison d’un million d’immigrants par an ?