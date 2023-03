Le dramaturge Michel Marc Bouchard a vu la mort de près

Le dramaturge et scénariste québécois Michel Marc Bouchard a eu la peur de sa vie. Victime d’un infarctus mercredi dernier, alors qu’il était seul à la maison, il a été pris en charge rapidement et dirigé vers l’Hôpital général de Montréal.

«J’ai eu peur», a-t-il indiqué lundi, lors d’un court entretien téléphonique.

Michel Marc Bouchard a publié, tôt lundi matin, un message à cet effet sur sa page Facebook.

«J’ai ressenti une douleur violente et insoutenable. J’ai composé le 911 et les services d’urgence sont arrivés très rapidement. La prise en charge a été exceptionnelle. Je pense que j’ai maintenant un cœur de jeune homme», a-t-il raconté.

Le scénariste et dramaturge de 65 ans, lequel est l’auteur des pièces Les Feluettes, Les muses orphelines, Tom à la ferme, La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé et Embrasse, avait deux artères bloquées. Après avoir été pris en charge à l’unité des soins intensifs coronariens de l’Hôpital général de Montréal, il a été opéré pour une angioplastie au centre de cardiologie Royal Victoria du Centre universitaire de santé McGill.

Le dramaturge a pensé, durant quelques instants, que son heure était venue. Il a eu le temps de réaliser qu’il avait eu une belle vie.

«Tout ça m’a fait revoir ma vie en accéléré. Éveillé, durant l’opération, des larmes ont coulé, des larmes provoquées par tous les souvenirs de ces instants de bonheur, de joie, d’extase, d’amitiés, de familles et d’amour dont j’ai été comblé toute ma vie. Et je me suis dit que si c’était la fin, j’aurais été l’homme le plus chanceux qui soit», a-t-il mentionné sur Facebook.

Au repos

Michel Marc Bouchard raconte avoir eu des signes avant-coureurs qu’il avait associés à des problèmes gastriques.

«Je ne m’attendais pas à ça», a-t-il précisé en entrevue.

De retour à la maison depuis dimanche, le dramaturge et scénariste sera au repos pour une période indéterminée. Il se remettra à l’écriture doucement.

«Je devais me rendre à Paris pour la reprise de la production brésilienne de Tom à la ferme, au Théâtre Paris-Villette. J’avais décidé de ne pas faire ce voyage. Ça ne me tentait pas d’être à Paris avec tout ce qui s’y passe présentement. Il n’aurait pas fallu que cet épisode-là se déroule là-bas», a-t-il fait remarquer.

Michel Marc Bouchard a tenu à remercier les ambulanciers, le personnel hospitalier et le docteur Spaziano Marco, du centre de cardiologie Royal Victoria du CUSM.

«Montréal a le privilège d’avoir une force immigrante d’une dévotion unique. Il est de bonne presse ici de casser du sucre sur notre système hospitalier, sur les immigrants et sur les Anglos-montréalais. J’ai reçu les meilleurs soins du monde promulgués par une équipe multiethnique et des Anglos qui m’ont tout le temps parlé en français avec les plus beaux accents», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Il a aussi lancé un merci à son conjoint, médecin, à la fin de son message.

«Merci à mon Louis, mon amour, mon âme, d’avoir toujours été là, en plus de s’occuper de tant d’autres malades. À mon retour à la maison, il y avait des fleurs, des chocolats, des jus de fruits... et de lui.»

Le dramaturge et scénariste a reçu des dizaines de messages de prompt rétablissement à la suite de sa publication.

«Mon cœur est capable de les prendre», a-t-il laissé tomber.

Quelques réactions

«Je te souhaite une guérison complète, mon ami. Je suis certain que ta passion de la vie t’a gardé avec nous et te gardera avec nous encore très très longtemps. Je t’embrasse, cher Michel Marc.»

– Alain Zouvi

«Michel Marc!!! Heureusement, te revoilà avec un cœur tout réparé! Ça me donne des frissons... Prends bien soin de toi et colle-toi sur ton Louis!»

– Guylaine Tremblay

«Je pense à toi. Je t’embrasse.»

– Michel Tremblay

«Je savais que tu es éternel.»

– Louise Marleau

«Prompt rétablissement, mon chéri! Mon cœur avec le tien!»

– Anne-Marie Cadieux