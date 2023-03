Le Canadien peut faire mal aux Sabres

Le Canadien de Montréal aura la chance de nuire considérablement aux Sabres de Buffalo, lundi soir, dans la course aux séries éliminatoires, puisque les deux équipes croiseront le fer

En effet, les Sabres accusent six points de retard sur les Penguins de Pittsburgh, qui sont en position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Est, et il leur reste 10 matchs à disputer. Ainsi, une défaite les éloignerait considérablement de leur objectif.

La formation de l'État de New York a connu de durs moments récemment, mais elle sort tranquillement la tête de l'eau avec deux victoires consécutives.

De son côté, le Tricolore a démoli les Blue Jackets de Columbus 8 à 2 à sa dernière partie, samedi.

L'attaquant Sean Farrell, qui a accepté un contrat de l'équipe la veille, sera dans l'entourage de l'équipe.