L’humoriste britannique Ricky Gervais viendra jouer à la Place Bell de Laval au mois d’août

L’un des humoristes britanniques les plus populaires de la planète, Ricky Gervais viendra nous visiter cet été. Le maître du stand-up irrévérencieux a annoncé ce matin qu’il amènera sa tournée Armageddon le 12 août, à la Place Bell de Laval.

Après avoir présenté sa tournée SuperNature, qui a été un grand succès en 2021 dans des arénas et par la suite sur Netflix, Ricky Gervais est de retour.

Sa nouvelle tournée est produite par Live Nation et promènera l’humoriste de 61 ans aux quatre coins du globe. Ce matin, des nouvelles dates ont été annoncées aux États-Unis et au Canada, dont la Place Bell de Laval, le Scotiabank Arena de Toronto et le Beacon Theatre de New York. Les billets seront mis en vente ce vendredi, à 10h.

Ricky Gervais a déjà joué ses nouvelles blagues au Royaume-Uni et a de nouveau été encensé par la critique. Cet automne, il jouera quatre soirs au London Palladium, de même qu’une soirée au gigantesque OVO Wembley Arena.

Cette année, il se produira aussi un peu partout dans des villes européennes, dont Vienne, Dublin, Barcelone, Copenhague, Oslo, Lisbonne, Stockholm, Berlin et Munich.

Aux États-Unis, l’humoriste passera notamment par le Radio City Music Hall de New York et le Hollywood Bowl de Los Angeles.

« Lorsqu’on m’a invité à jouer à l’emblématique Hollywood Bowl, j’ai dit : “Et s’il pleut?” C’est pas mal ainsi que les Britanniques pensent », a dit Gervais dans un communiqué.

Ricky Gervais est connu pour avoir créé en 2001, avec Stephen Merchant, la série britannique The Office, mainte fois primée. En plus de son spécial Netflix SuperNature, il a aussi conçu pour cette plateforme la comédie noire After Life.

En humour, il a présenté six tournées internationales de stand-up. Il a également animé la cérémonie des Golden Globes à cinq occasions, de 2010 à 2020.