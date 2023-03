Manifestation pour la retraite en France: voyez comment ça se passe dans les autres pays

Plus d’un million de Français ont pris la rue d’assaut pour manifester jeudi dernier contre l’augmentation de l’âge de la retraite. Voici, comment ça se passe dans d’autres pays.

• À lire aussi: Ne touchez pas à nos droits acquis!

• À lire aussi: L'Allemagne frappée par une «méga-grève» dans les transports

L’âge de la retraite général en France passera de 62 ans à 64 ans en vertu d'une nouvelle loi adoptée par le Parlement sans vote la semaine dernière, a rapporté CNN Business vendredi.

AFP

AFP

Il n’en a pas fallu plus pour que les Français prennent la rue et crient leur mécontentement. Pourtant, ce nouvel âge de la retraite demeurera l'un des plus bas du monde, tandis que les prestations de retraite en Europe tournent plutôt autour de l’âge de 65 ans, et se dirige de plus en plus vers 67 ans, a indiqué le média américain.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’âge de la retraite se situe entre 66 et 67, en fonction de l’année de naissance, mais pourrait même augmenter de 67 à 68 ans en Angleterre.

AFP

AFP

Au Canada, l’âge moyen de retraite, en 2022, se situait autour de 64,6 ans, selon les données de Statistique Canada, avec un «âge habituel» pour recevoir une pension à 65 ans, selon le site web du gouvernement fédéral.

«Toutefois, vous pouvez commencer à la recevoir dès que vous avez atteint l’âge de 60 ans ou attendre d’avoir 70 ans. Si vous commencez à recevoir votre pension plus tôt, le montant qui vous sera versé chaque mois sera réduit», peut-on lire.

AFP

AFP

La plupart des régimes québécois prévoient également un âge normal de retraite à 65 ans, selon le site du gouvernement du Québec.