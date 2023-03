Ne touchez pas à nos droits acquis!

Connaissez-vous l’histoire du gars qui rencontre une fille et en tombe follement amoureux ?

Pendant des semaines, il est tout gentil avec elle et lui apporte le déjeuner au lit.

Le café, les croissants, le jus d’orange, une petite fleur bien fraîche – bref, tout le truc.

Et puis un jour, le gars se lève, embrasse sa belle et s’apprête à partir pour le boulot quand la fille l’interpelle, fâchée.

« Eh, ho ! Et mon déjeuner ? Tu ne m’aimes plus ? »

Morale : rien de plus difficile que d’enlever à une personne ce qu’elle considère comme des droits acquis.

ON NE RECULERA PAS !

C’est ce qui arrive en France.

Le gouvernement dit : « Bon, écoutez, la situation économique et démographique a changé, les anciennes façons de faire ne tiennent plus, il va falloir s’adapter à la nouvelle réalité et repousser l’âge de la retraite de 62 à 64 ans. »

Résultat : le pays explose.

« Vous ne nous enlèverez pas nos droits acquis ! »

Oui, je comprends, ce n’est pas facile, mais enfin, regardez la situation, on ne peut plus continuer, et...

« Vous ne nous enlèverez pas nos droits acquis !!! »

Je vous entends, ce n’est jamais drôle de reculer, mais que voulez-vous, il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de travailleurs, et vous ne voulez pas plus d’immigration, donc...

« VOUS NE NOUS ENLÈVEREZ PAS NOS DROITS ACQUIS ! ALLEZ, HOP, ON FOUT LE FEU À LA BARAQUE ! »

Tu as beau leur expliquer la situation calmement, et leur montrer tous les chiffres, toutes les prévisions démographiques et tous les tableaux statistiques, rien à faire.

Ils sont en calvaire.

Tout ce qu’ils voient, c’est que le gouvernement leur a apporté le petit-déjeuner au lit pendant des décennies, et que maintenant, il ne le fait plus.

Alors ils foutent le feu dans des kiosques à journaux et lancent des roches aux flics.

Comme disait de Gaulle : « La France est capable de faire des révolutions, mais pas des réformes. »

Couper la tête au roi ? Pas de problème, aiguise la guillotine et apporte le panier !

Mais reculer l’âge de la retraite de 62 à 64 ans ?

Ça va pas, non ?

TOUJOURS PLUS !

C’est comme ça : pour la plupart des gens, le gouvernement ne peut aller que dans une seule direction.

En avant.

Même si en avant, il y a une falaise.

Regardez la « pseudo austérité » du gouvernement Couillard.

Le gouvernement n’avait pas coupé dans les dépenses. Il avait freiné la croissance des dépenses.

Les dépenses du gouvernement continuaient d’augmenter, mais à un rythme mois effréné.

Résultat : on a réagi comme si le gouvernement nous avait coupé les vivres.

Alors que le robinet à millions continuait de couler.

Rien de plus dur pour un gouvernement que de revenir sur ce qui est considéré à tort ou à raison comme des droits acquis.

D’un côté, les contribuables chialent parce qu’ils sont trop taxés et imposés.

Mais ne coupez pas dans les dépenses, par contre ! Car on va organiser des grèves aux quatre coins du royaume !

Alors on fait quoi ?

On ne fait rien ! On continue dans la même direction !

Même si ça va nous mener dans le mur !