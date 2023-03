Négos du secteur public: Québec dépose de nouvelles offres

Le gouvernement Legault offre une hausse salariale additionnelle aux employés de l’État gagnant moins de 52 000 $, dans l’espoir de boucler rapidement les négociations avec le secteur public.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, en a fait l’annonce lundi matin dans un communiqué de presse.

Cette nouvelle offre se veut une réponse à une préoccupation des syndicats, qui martèlent depuis décembre que l’offre gouvernementale «ne protège pas le pouvoir d’achat» de leurs membres dans un contexte d’inflation.

Québec n’a toutefois pas précisé la teneur de cette hausse salariale, qui s’ajoute à l’offre initiale d’augmenter de 9 % sur cinq ans la rémunération des 600 000 employés de l’État.

Roulement de personnel

La nouvelle offre gouvernementale contient également des mesures visant à contrer l’important roulement de personnel dans la fonction publique.

Ainsi, outre les employés gagnant moins de 52 000 $ par année, les techniciens et les professionnels en début de carrière verraient eux aussi leur salaire augmenter.

Cette hausse salariale toucherait enfin les psychologues, que le gouvernement espère ce faisant attirer dans le réseau public.

Nouveau programme

En outre, la nouvelle offre de Québec prévoit un «programme de rétention volontaire de 5 ans» qui permettrait une hausse de la rente de retraite ainsi qu’une réduction des cotisations pour les employés «expérimentés» qui continueraient à travailler à temps complet.

Sonia Lebel a également annoncé que les primes versées au personnel infirmier, qui devaient prendre fin jeudi prochain, seront prolongées jusqu’au mois de juin.

«Il y a urgence d’agir, car l’été est une période critique dans le réseau de la santé et nous voulons être prêts pour la rentrée scolaire 2023. Ces offres bonifiées sont un signal clair aux syndicats que nous pouvons et voulons régler le plus vite possible afin de passer à l’action», a souligné la ministre.