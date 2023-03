«No-show»: des cabanes à sucre font payer les clients à l'avance

De plus en plus de cabanes à sucre dans la province demandent à leurs clients de réserver et de payer en ligne afin d’éviter les no-show, des réservations non honorées qui entraînaient des pertes financières évaluées à 15 %, selon des propriétaires d’érablières.

C’est le cas de l’Érablière du Lac-Beauport qui, après avoir consulté d’autres établissements du genre de la grande région de Québec, a décidé d’aller de l’avant avec un nouveau système de réservations et de paiements sur son site internet.

«Depuis cette année, pas mal toutes les cabanes à sucre du coin font payer les clients à l’avance», explique le copropriétaire de l’entreprise familiale Richard Lessard.

Et l’homme d’affaires ne regrette pas son choix puisque toutes les fins de semaine d’ici la fin avril sont pratiquement réservées et les revenus sont déjà dans les coffres.

Au Chalet des Érables à Sainte-Anne-des-Plaines, les réservations et les paiements se font également à l’avance sur le site internet afin d’éviter les mauvaises surprises.

En cas d’annulation, l’établissement de renom ne prévoit aucun remboursement. Toutefois, il est possible de transférer la réservation moyennant un avis de 72 heures.

Clientèle satisfaite

Pour l’Érablière du Cap à Lévis, c’est déjà la deuxième année que la méthode de paiement au préalable est appliquée. «Depuis qu’on fonctionne comme ça, on peut se permettre de prendre moins de personnes, mais on a 100 % des gens qui viennent et les gens sont contents», confie la propriétaire Christine Tardif.

D’autres établissements préfèrent recommander le paiement anticipé, mais ne l’exigent pas. Julie Blouin de la Sucrerie Blouin sur l’île d’Orléans indique que la plupart des visiteurs réservent et acquittent la facture sur le web. Pour les réservations par téléphone, elle demande un numéro de carte de crédit. «On a décidé de se protéger comme ça», raconte-t-elle.

Même constat pour La p’tite cabane d’la côte à Mirabel. «Oui on fonctionne avec le paiement à l’avance, mais on ne l’oblige pas.», souligne la gestionnaire Émilie Barbier.

Pour sa part, Robert Dufresne de la Cabane à sucre du Bois-É à Trois-Rivières envisage cette solution pour contrer le problème du non-respect des réservations. «Je n’aurai pas d’autre choix que de le faire l’an prochain, surtout les groupes», admet l’homme.

En hausse dans les restos

Les réservations non honorées sont devenues un vrai fléau dans le monde de la restauration.

Lundi, l’Association Restauration Québec (ARQ) dévoilait les résultats d’un sondage réalisé auprès de ses membres qui démontre que 65,8 % d’entre eux disent avoir constaté une augmentation des «non-présentations». Seulement 2,8 % des gestionnaires interrogés disent ne jamais avoir eu à faire face à cette situation.

Ce qu’ils ont dit

«Les gens réservaient pour 20 personnes, il pleuvait et les gens décidaient de ne pas venir» – Richard Lessard, Érablière du Lac-Beauport

«Des 30 personnes qui ne se présentent pas, on a déjà vu ça» – Julie Blouin, Sucrerie Blouin sur l’île d’Orléans

«Il y avait beaucoup de gens qui ne venaient pas, c’était un bon 15 % en moyenne» – Christine Tardif, Érablière du Cap à Lévis

«Tout le temps un 15 % de personnes qui ne viennent pas, ça fait une grosse différence parce qu’on refuse des clients» – Robert Dufresne, la Cabane à sucre du Bois-É à Trois-Rivières

«Les clients peuvent donner un dépôt ou payer à l’avance. C’est plus facile et plus rapide aussi, une fois rendu sur place» – Émilie Barbier, La p’tite cabane d’la côte, à Mirabel