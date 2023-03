Non, le wokisme ne gangrène pas notre hockey

C’est la catastrophe, le wokisme est en train de gangrener notre hockey.

La fin des bagarres, les initiations, les chandails LGBTQ ; le hockey est frappé par plusieurs dossiers chauds qui inquiètent des amateurs. Je l’ai entendu et lu depuis quelques semaines dans les lignes ouvertes ou les réseaux sociaux : «le wokisme est arrivé dans le hockey».

Si c’est ça l’œuvre des wokes, j’ai donc ressorti, dans l’histoire du hockey, quelques fois où un changement pouvait être considéré comme wokisme.

En fait, les wokes seraient donc arrivés il y a longtemps et subtilement dans le hockey.

Première invasion woke

En 1929, ils ont réussi à forcer la ligue à punir un joueur lorsqu’il donne un coup de bâton sur la tête d’un autre joueur. Ça faisait déjà 20 ans que les partisans pouvaient contempler le sang gicler partout, mais non. Semble-t-il que c’était trop dangereux pour les pauvres petits joueurs. Et le cœur sensible des wokes n’aimaient pas ça. La ligue a donc introduit la punition pour bâton élevé.

Deuxième grande percée des wokes dans le hockey en 1979, alors qu’ils commencent à trouver que c’est risqué de jouer sans casque, comme si les hockeyeurs étaient des mauviettes qui se préoccupent de leur crâne. La ligue a donc forcé tous les nouveaux joueurs à porter un casque. Même chose en 2013 avec la demi-visière.

Au début des années 2010, les wokes ont cette fois-ci déployé leurs tentacules dans le hockey mineur où plusieurs mesures ont été prises pour diminuer ou enrayer les mises en échec en jeune âge. Franchement, les jeunes doivent apprendre à frapper pour faire leur place dans le hockey, répondaient les puristes. Pour eux, ça fait partie du hockey les mises en échec. Donc aussi bien commencer jeune ! Mais non, les wokes ont décidé que ça ne passait pas.

Une étude* a démontré que l’élimination des mises en échec peut prévenir 6 386 blessures et 4 340 blessures graves chez les jeunes hockeyeurs non-élites au Canada. Cette même étude exposait que les risques de commotions cérébrales graves étaient réduits de 45 %.

Ok, c’est plus sécuritaire sans mise en échec chez les plus jeunes, mais pour les fans purs et durs, les wokes oublient que dans la compétition, ça peut arriver des blessures, ça fait partie de l’apprentissage. Au hockey, il faut apprendre à avoir la tête haute, selon eux.

Les wokes dans notre hockey junior

Les wokes viennent aussi de s’emparer du hockey junior québécois qui va interdire les bagarres. Vous avez lu ce que des internautes du reste du Canada pensent de nous ? «Je prévois que la prochaine étape, ce sera que les joueurs ne pourront plus se frapper ni transpirer», écrivait quelqu’un sur les réseaux sociaux.

Bonne question. Effectivement, ce sera quoi la prochaine étape ? Les bannir dans le sénior ?

Les combats ont toujours fait partie du hockey et tout le monde adore ça, plaident des opposants au wokisme du hockey.

Vous avez vu en fin de semaine à Plessisville la bagarre générale entre deux clubs séniors ? Ça, c’est du hockey, vont-ils dire ! Les adultes criaient à un joueur d’aller casser la gueule d’un autre, les enfants dans la foule étaient émerveillés et apprenaient les rudiments de l’autodéfense, la Sûreté du Québec a été invitée à l’aréna. C’est du hockey qui nous rend fiers ça ? C’est woke de trouver ça imbécile ?

Et les nombreux joueurs qui finissent leur vie comme des légumes. C’est woke de trouver que ça ne fait aucun sens ?

Les wokes et quel chandail porter

Le dernier grand coup des wokes, c’est l’arrivée des chandails d’avant-match pour soutenir la communauté LGBTQ. Eric Staal a décidé de mettre ses limites et de refuser que ce soit la LNH qui dicte ses principes. Les wokes vont dire que c’est de l’homophobie. Ça ressemble beaucoup à ça.

Dans le fond, quand on regarde tout ça, une maudite chance que le wokisme s’en est pris au hockey. Le bon sens, ce n’est pas du wokisme.

*Source de l’étude: Emery C, Palacios-Derflingher L, Black AM et coll. Does disallowing body checking in non-elite 13- to 14-year-old ice hockey leagues reduce rates of injury and concussion? A cohort study in two Canadian provinces. Br J Sports Med 2020;54(7):414-20.