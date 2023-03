Portrait des huit affrontements de premier tour dans la LHJMQ

Les grands moments naissent de grandes occasions, avait déclaré Herb Brooks à ses joueurs avant la rencontre historique entre les Américains et les Soviétiques aux Jeux olympiques de Lake Placid. Et c’est peut-être avec cette phrase en tête que certaines équipes amorceront les séries éliminatoires de la LHJMQ, vendredi.

Car un monstre à quatre têtes a dominé le circuit cette saison et les formations qui affronteront ces puissances dès le premier tour semblent avoir peu de chance de causer la surprise.

Il suffit de regarder le nombre de points qu’ont accumulé au classement les Remparts, les Mooseheads, les Olympiques et le Phœnix (voir tableaux ci-bas) pour constater à quel point le fossé est immense entre ces quatre équipes et le reste de circuit.

Mais comme l’a rappelé Patrick Roy vendredi dernier, « les séries, ce sont les séries, et [...] des surprises peuvent arriver à chaque ronde ».

Ne rien tenir pour acquis

Ses Remparts se mesureront aux Islanders dans ce premier tour, des adversaires qu’ils ont battus à deux occasions en autant de confrontation cette année, dont une fois par la marque de 7 à 1.

Sauf que les « Diables rouges », qui ont de très hautes aspirations cette saison, avec une équipe bâtie pour les grands honneurs et un entraîneur-chef qui en est sûrement à son dernier tour de piste, semblent ne vouloir regarder aucune formation de haut.

Le souvenir de la défaite en demi-finale contre les Cataractes, l’an dernier, est encore bien frais à leur mémoire.

Des rivalités naturelles

Mais c’est plutôt en deuxième ronde que le parcours d’un de ces quatre clubs pourrait se corser, alors que l’un d’eux risque de se mesurer à Victoriaville, cinquième dans la ligue au terme du calendrier régulier.

Pour cela, il faudra que les Tigres viennent à bout des Voltigeurs, sur lesquels ils devraient toutefois avoir l’ascendant. Car oui, malgré ces quatre séries qui risquent de s’achever rapidement, il y aura du bon hockey à se mettre sous la dent lors de cette première ronde éliminatoire, qui opposera quelques rivaux naturels.

Il y a Victoriaville et Drummondville, mais surtout, Rimouski et Chicoutimi. Cette dernière confrontation risque d’ailleurs d’être la plus disputée des huit, selon nos prédictions.

Gare aux trouble-fêtes

Les Saguenéens n’ont devancé l’Océanic que par un petit point au classement et les deux équipes se sont divisé les honneurs de leurs huit affrontements cette saison.

Puis, même si Rimouski a conclu l’année sur une très mauvaise note, avec 10 revers à ses 11 derniers matchs, il est difficile de compter pour battue une formation dirigée par Serge Beausoleil.

L’an dernier, sa troupe avait éliminé au premier tour les Sea Dogs, les hôtes de la Coupe Memorial, et les éventuels champions de celle-ci. Ils avaient ensuite donné du fil à retordre aux Remparts, poussant en quatre matchs leur série trois de cinq.

– Avec la collaboration de Kevin Dubé

Association de l’Est

ISLANDERS DE CHARLOTTETOWN c. REMPARTS DE QUÉBEC

ISLANDERS DE CHARLOTTETOWN

26-33-6-3

61 pts

Meilleur marqueur

Giovanni Morneau

68 PJ | 18 B | 33 A | 51 PTS

REMPARTS DE QUÉBEC

53-12-1-2

109 pts

Meilleur marqueur

Zachary Bolduc

61 PJ | 50 B | 60 A | 110 PTS

LES DERNIERS FACE-À-FACE

29 janvier : Charlottetown 1 Québec 2 (P)

Charlottetown 1 Québec 2 (P) 22 octobre : Québec 7 Charlottetown 1

PRÉDICTION DU JOURNAL*

► Québec en 4 matchs

EAGLES DU CAP-BRETON c. MOOSEHEADS DE HALIFAX

EAGLES DU CAP-BRETON

30-34-3-1

64 pts

Meilleur marqueur

Ivan Ivan

64 PJ | 33 B | 57 A | 90 PTS

MOOSEHEADS DE HALIFAX

50-11-4-3

107 pts

Meilleur marqueur

Jordan Dumais

64 PJ | 54 B | 86 A | 140 PTS

LES DERNIERS FACE-À-FACE

24 mars : Cap-Breton 2 Halifax 1

Cap-Breton 2 Halifax 1 4 mars : Cap-Breton 1 Halifax 6

Cap-Breton 1 Halifax 6 28 janvier : Cap-Breton 1 Halifax 4

PRÉDICTION DU JOURNAL*

► Halifax en 5 matchs

DRAKKAR DE BAIE-COMEAU c. WILDCATS DE MONCTON

DRAKKAR DE BAIE-COMEAU

30-32-4-2

66 pts

Meilleur marqueur

Matyas Melovsky

59 PJ | 6 B | 52 A | 58 pts

WILDCATS DE MONCTON

35-29-2-2

74 pts

Meilleur marqueur

Charles Beaudoin

64 PJ | 24 B | 48 A | 72 PTS

LES DERNIERS FACE-À-FACE

3 mars : Moncton 5 Baie-Comeau 2

Moncton 5 Baie-Comeau 2 4 novembre: Baie-Comeau 4 Moncton 3

PRÉDICTION DU JOURNAL*

► Moncton en 6 matchs

OCÉANIC DE RIMOUSKI c. SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI

OCÉANIC DE RIMOUSKI

32-31-3-2

69 pts

Meilleur marqueur

William Dumoulin

65 PJ | 24 B | 34 A | 58 PTS

SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI

33-31-3-1

70 pts

Meilleur marqueur

Andrei Loshko

67 PJ | 22 B | 48 A | 70 PTS

LES DERNIERS FACE-À-FACE

17 mars : Rimouski 3 Chicoutimi 4 (P)

Rimouski 3 Chicoutimi 4 (P) 26 février : Rimouski 0 Chicoutimi 4

Rimouski 0 Chicoutimi 4 29 janvier : Rimouski 2 Chicoutimi 3

PRÉDICTION DU JOURNAL*

► Chicoutimi en 7 matchs

Association de l’Ouest

SEA DOGS DE SAINT-JEAN c. OLYMPIQUES DE GATINEAU

SEA DOGS DE SAINT-JEAN

24-38-5-1

54 pts

Meilleur marqueur

Brady Burns

61 PJ | 33 B | 38 A | 71 PTS

OLYMPIQUES DE GATINEAU

49-12-5-2

105 pts

Meilleur marqueur

Riley Kidney

60 PJ | 28 B | 82 A | 110 PTS

LES DERNIERS FACE-À-FACE

4 février : Saint-Jean 3 Gatineau 11

Saint-Jean 3 Gatineau 11 27 octobre : Gatineau 5 Saint-Jean 6

PRÉDICTION DU JOURNAL*

► Gatineau en 4 matchs

ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND c. PHŒNIX DE SHERBROOKE

ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND

22-37-6-3

53 pts

Meilleur marqueur

Jonathan Fauchon

53 PJ | 25 B | 40 A | 65 PTS

PHŒNIX DE SHERBROOKE

50-13-3-2

105 pts

Meilleur marqueur

Jacob Melanson

59 PJ | 50 B | 49 A | 99 PTS

LES DERNIERS FACE-À-FACE

10 février : Sherbrooke 6 Blainville-Boisbriand 1

Sherbrooke 6 Blainville-Boisbriand 1 28 janvier : Blainville-Boisbriand 1 Sherbrooke 5

Blainville-Boisbriand 1 Sherbrooke 5 27 novembre : Blainville-Boisbriand 1 Sherbrooke 2

PRÉDICTION DU JOURNAL*

► Sherbrooke en 4 matchs

VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE c. TIGRES DE VICTORIAVILLE

VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE

29-34-4-1

63 pts

Meilleur marqueur

Xavier Fortin

66 PJ | 22 B | 41 A | 63 PTS

TIGRES DE VICTORIAVILLE

40-20-2-6

88 pts

Meilleur marqueur

Maxime Pellerin

68 PJ | 40 B | 46 A | 86 PTS

LES DERNIERS FACE-À-FACE

22 mars : Victoriaville 0 Drummondville 4

Victoriaville 0 Drummondville 4 8 mars : Drummondville 1 Victoriaville 3

Drummondville 1 Victoriaville 3 26 février : Drummondville 3 Victoriaville 1

PRÉDICTION DU JOURNAL*

► Victoriaville en 5 matchs

CATARACTES DE SHAWINIGAN c. HUSKIES DE ROUYN-NORANDA

CATARACTES DE SHAWINIGAN

29-34-2-3

63 pts

Meilleur marqueur

Stéphane Huard fils

60 PJ | 22 B | 38 A | 60 PTS

HUSKIES DE ROUYN-NORANDA

37-24-4-3

81 pts

Meilleur marqueur

Tristan Allard

68 PJ | 27 B | 50 A | 57 PTS

LES DERNIERS FACE-À-FACE

16 décembre : Shawinigan 1 Rouyn-Noranda 2

Shawinigan 1 Rouyn-Noranda 2 11 décembre : Rouyn-Noranda 5 Shawinigan 3

Rouyn-Noranda 5 Shawinigan 3 11 novembre : Shawinigan 6 Rouyn-Noranda 1

PRÉDICTION DU JOURNAL*

► Rouyn-Noranda en 6 matchs

