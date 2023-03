Prévenir et corriger l’anémie

Considérant le nombre grandissant de personnes ayant adopté un régime végétarien et végétalien, l’anémie peut devenir une préoccupation. En excluant les aliments d’origine animale, il est probable que certaines personnes ne satisfont pas leurs besoins en certaines vitamines et certains minéraux, ce qui prédispose à l’anémie. Mes conseils pour prévenir cette affection !

L’anémie est caractérisée par un faible nombre de globules rouges dans le sang. Les globules rouges sont essentiels au transport de l’oxygène dans l’organisme. Lorsque le nombre de globules rouges est réduit, les tissus de l’organisme ne reçoivent pas suffisamment d’oxygène, ce qui entraîne les symptômes de l’anémie tels que la fatigue, la faiblesse, l’essoufflement et la pâleur. Différentes causes peuvent réduire le nombre de globules rouges dans le sang dont les carences alimentaires en fer, en vitamine B12 et en folates, trois éléments nécessaires à la production de globules rouges normaux.

La carence en fer

La carence en fer est la cause la plus fréquente d’anémie, alors appelée l’anémie ferriprive. Sa cause principale est la perte de sang (ex. : le saignement menstruel ou un autre saignement excessif), mais une malabsorption intestinale (ex. : maladie cœliaque) et une alimentation pauvre en fer, notamment chez les personnes ayant des besoins accrus (ex. : jeunes enfants, adolescentes, femmes enceintes), peuvent également entraîner une carence en fer.

La carence en vitamine B12

La carence en vitamine B12 entraîne une anémie mégaloblastique. Le terme mégaloblastique fait référence à la production de globules rouges anormalement grands, les mégaloblastes. La carence en vitamine B12 résulte habituellement d’une absorption insuffisante, qui peut survenir chez les personnes âgées (ex. : achlorhydrie) et en cas de maladie inflammatoire de l’intestin (ex. : maladie de Crohn), ou d’apports insuffisants, ce qui peut être le cas chez les végétaliens qui ne prennent pas de suppléments. La carence en vitamine B12 peut aussi causer une anémie pernicieuse. Dans ce cas, la carence en vitamine B12 résulte d’une absence de facteur intrinsèque, une protéine essentielle à l’absorption de la vitamine B12 dans l’intestin.

La carence en folates

La carence en folates (vitamine B9) entraîne également une anémie mégaloblastique. Elle peut être causée par des apports insuffisants, une malabsorption (ex. : maladie cœliaque), la prise de certains médicaments (ex. : metformine) ou des besoins accrus (ex. : grossesse, allaitement).

Prévenir l’anémie : les solutions alimentaires

1. Intégrer de bonnes sources de fer, vitamine B12 et folates au menu

Le fer est présent dans plusieurs aliments d’origine animale et végétale. Les bonnes sources de fer incluent le poisson, les fruits de mer, la viande, la volaille, les légumineuses, les grains entiers, les légumes verts feuillus, certaines noix et graines (ex. : graines de citrouille, noix de cajou, tahini) et les produits céréaliers enrichis (ex. : pâtes, céréales).

La vitamine B12 est essentiellement présente dans les produits d’origine animale comme la viande, la volaille, le poisson, les fruits de mer, les œufs et les produits laitiers. Le tempeh et la spiruline contiennent également de la vitamine B12, mais il s’agit d’une forme que le corps ne peut pas absorber et utiliser. Il existe également des produits enrichis en vitamine B12 comme certaines boissons végétales (ex. : soya, riz) et levures nutritionnelles. La levure nutritionnelle ou levure alimentaire est une levure inactive (elle n’a pas d’action levante) ayant un goût qui s’apparente à celui du fromage. Elle est disponible sous forme de poudre ou de flocons et est souvent enrichie en vitamine B12.

Les sources de folates incluent des aliments comme les légumes, notamment les légumes verts à feuilles (ex. : épinards, laitue romaine), les légumineuses, les abats (ex. : foie), les fruits (ex. : orange, banane), les arachides et les produits céréaliers enrichis (ex. : pâtes, pains, céréales).

2. Miser sur les facteurs qui favorisent l’absorption

Il existe deux types de fer : le fer non hémique, contenu dans les aliments d’origine végétale, et le fer hémique, contenu dans les aliments d’origine animale. Le fer non hémique est moins bien absorbé par l’organisme que le fer hémique. Or, certains facteurs peuvent améliorer son absorption, notamment l’ajout d’une source de vitamine C, présente dans les fruits et les légumes, et l’ajout d’une source de fer hémique (ex. : viande, volaille, poisson).

3. Surveillez les facteurs qui entravent l’absorption

Certains facteurs peuvent entraver l’absorption du fer non hémique. Il s’agit principalement d’éléments présents dans des aliments d’origine végétale, soit les phytates (ex. : grains entiers, noix, graines, légumineuses), les polyphénols (ex. : thé, café) et les tanins (ex. : thé, café, légumineuses). Voilà pourquoi les personnes qui ont un faible taux de fer devraient consommer leur thé ou leur café, deux boissons riches en polyphénols et en tanins, une à deux heures avant ou après avoir mangé. Les grandes quantités de calcium, notamment celles provenant de suppléments, peuvent également réduire l’absorption du fer non hémique.

L’absorption des folates peut -aussi être réduite par certains facteurs, notamment la cuisson prolongée des aliments, qui les détruit, et la consommation importante d’alcool.

4. Prendre des suppléments

Le fer, la vitamine B12 et les folates présents dans les suppléments et les aliments enrichis ont généralement une meilleure biodisponibilité que les formes présentes naturellement dans les aliments.

La supplémentation en fer est généralement prise par voie orale. Il existe différents types de suppléments de fer, notamment le sulfate ferreux, le gluconate ferreux et le fumarate ferreux. Ils sont mieux absorbés lorsqu’ils sont pris 30 minutes avant le repas et combinés à une source de vitamine C (ex. : orange, supplément). Les suppléments de fer rendent les selles foncées ou noires et peuvent causer des effets secondaires gastro-intestinaux, tels que des nausées et une constipation.

La prise d’un supplément oral de vitamine B12 est suggérée pour traiter une carence légère. Dans le cas d’une carence plus sévère (ex. : taux très bas, symptômes neurologiques), le supplément de vitamine B12 est habituellement administré sous forme d’injection dans le muscle.

Enfin, la supplémentation en folates, entre 400 et 1000 μg par voie orale une fois par jour, permet de corriger cette carence.

►Pour d’autres conseils en nutrition, visitez mon blogue : www.isabellehuot.com