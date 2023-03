Quand la qualité des données varie selon l’humeur

Le 26 janvier dernier, Bernard Drainville présentait ses sept priorités en éducation. À la suite du dépôt du budget, allons voir si les dépenses du gouvernement concordent avec le plan de match du ministre de l’Éducation.

Investir dans la formation professionnelle (FP)

Lors de la dernière campagne électorale, la CAQ promettait d’investir 348 millions $ dans la FP. En plus de tenir sa promesse, le gouvernement l’a bonifiée de 200 millions $. Une excellente nouvelle.

Offrir du renfort: des aides à la classe

Depuis la rentrée 2022, une centaine d’écoles primaires participent à un projet pilote qui permet à des éducatrices de services de garde d’épauler des enseignantes en classe. Cent établissements s’ajouteront l’an prochain. Comme il y a plus de 1900 écoles primaires au Québec, on peut dire qu’il s’agit d’un petit pas dans la bonne direction.

Revaloriser l'enseignement du français

«Le gouvernement constate que la pandémie a fait mal aux aptitudes des jeunes en français et en mathématiques et choisit d’injecter 450 millions $...»

En maths, aucune mesure précise n'est mentionnée dans les documents budgétaires. En français, la création d’une plateforme de tutorat en ligne pour aider les élèves semble à des années-lumière des besoins sur le terrain.

Rétablir une voie rapide vers le brevet

M. Drainville vient d’annoncer la création d’une formation d’un an pour le primaire. S’il s’agit d’une bonne idée pour le secondaire, il faut s’inquiéter de cette formation accélérée pour le primaire.

En plus d’être solides en pédagogie et en gestion des comportements, les enseignantes du primaire doivent maîtriser plusieurs disciplines. On ne forme pas un généraliste compétent en huit mois.

Poursuivre la rénovation et la construction d'écoles

Malgré des investissements colossaux, le gouvernement commence à comprendre qu’il ne verra pas la fin dans le dossier des écoles vétustes.

Après l’épisode «il y a des choses qui sont faites par les DG qui ne font pas notre affaire», ce fut au tour des directeurs des ressources matérielles de passer dans le tordeur de la démagogie.

Il semble plus simple de régler le problème en semant le doute sur l’honnêteté et la compétence des gens responsables de l’inspection des bâtiments.

Est-ce que M. Legault va maintenant exiger que ces directeurs soient aussi nommés par son ministre?

Des projets particuliers plus accessibles et plus nombreux

Les parents d’élèves participant à des projets particuliers bénéficieront de 100$ supplémentaires, pour atteindre 300$ par année.

On veut nous faire croire qu’en abolissant la mention «régulier», la réussite sera au rendez-vous... comme on veut nous faire croire qu’une belle peinture sur le mur est le signe d’un bâtiment en bon état.

Rendre le réseau plus performant

Une portion du budget prévoit l’investissement de 240,2 millions $ pour améliorer la performance du réseau scolaire. Cela «passe par l’utilisation des données au service de l’apprentissage».

C’est bien d’avoir des chiffres pour appuyer nos décisions.

Encore faut-il écouter ceux qui ne font pas notre affaire.