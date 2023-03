Quatre blessés en une fin de semaine chez les pauvres Blue Jackets

Les Blue Jackets de Columbus empruntent le chemin le plus rapide vers le dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), surtout qu’ils ont ajouté quatre blessés à leur infirmerie, lundi.

Les deux derniers affrontements ont fait mal à certains éléments, dont Mathieu Olivier, qui manquera de deux à quatre semaines en raison d’une contusion au bas de la jambe subie vendredi face aux Islanders de New York. Les nouvelles sont également mauvaises pour le défenseur Erik Gudbranson, aux prises avec une dislocation de l’épaule. La durée de son absence est estimée à six semaines, mais la saison des Jackets prendra fin le 14 avril.

Pour sa part, le gardien Elvis Merzlikins (bas du corps) représente un cas évalué quotidiennement. Incapable de terminer la rencontre de samedi face au Canadien de Montréal, il a été remplacé par Michael Hutchinson peu après que Rafaël Harvey-Pinard a complété son tour du chapeau à ses dépens en deuxième période. Ayant aussi pris part au duel au Centre Bell, Nick Blankenburg manquera au moins une semaine à cause d’une blessure à la cheville.

Avant de visiter les Rangers de New York, mardi, Columbus occupait le 31e rang de la LNH avec 53 points. Les Sharks de San Jose comptent un nombre identique de points, mais ils ont joué un match de plus. Les probabilités de remporter la loterie du repêchage amateur, le 8 mai, seront plus élevées pour la formation terminant dans la cave.