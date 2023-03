Ratés du système de paie: l’opposition remet en doute la compétence d’Éric Caire

Devant les ratés du système de paie, l’opposition réclame une enquête publique sur la multiplication des fiascos dans la «transition numérique» pilotée par le ministre Éric Caire.

«Je m’inquiète sincèrement des capacités du ministre à mener à bien une transition numérique, pourtant essentielle pour nos institutions publiques, a lancé le député solidaire Haroun Bouazzi. Il est temps de démarrer une enquête publique pour faire la lumière sur ces fiascos et éviter de les reproduire pour ce qui suit.»

Notre Bureau d’enquête soulignait lundi l’ampleur des ratés du système de paie de la fonction publique. Depuis janvier 2022, c’est le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) qui est responsable de la rémunération de quelque 80 000 employés de l’État québécois, notamment par l’entremise du projet SAGIR.

Or, ce coûteux projet informatique a occasionné d’importants problèmes, comme des heures non payées, des augmentations salariales ignorées, des relevés incompréhensibles et des sommes versées en trop.

«Quand j’ai questionné le ministre sur son inaction pour prévenir le fiasco de la SAAQ, il a préféré présenter le système de paie du gouvernement comme un exemple de succès dû à son intervention. Si un système de paie qui ne paye pas est un succès, à quoi va ressembler un échec?» a ironisé Haroun Bouazzi.

«Il serait temps que le ministre du Numérique s’active et assume bien plus que son soi-disant rôle de conseiller, a renchéri la députée libérale Michelle Setlakwe. Les conséquences sont sérieuses pour les travailleurs.»

Du côté du MCN, on a assuré que des mesures ont été mises en place pour corriger le tir, dont l’embauche d’employés.

N’empêche, ces problèmes sont la goutte d’eau qui fait déborder le vase, selon les conservateurs, qui exigent ni plus ni moins que la démission du ministre Caire.

«Après trois prises, tu es retiré», a réagi Éric Duhaime au téléphone. «Il avait mis son siège en jeu pour le troisième lien, il est responsable des déboires de la SAAQ, et maintenant il est incapable de répondre aux besoins de base des fonctionnaires. Il doit partir.»