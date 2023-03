Récit de l’ancien propriétaire de la concession Daewoo Lajeunesse

Au tournant du millénaire, deux nouveaux constructeurs coréens ont tenté de percer le marché automobile nord-américain : Kia et Daewoo. Si Kia a connu un essor fulgurant après avoir été intégrée au géant Hyundai, Daewoo a plutôt dû déclarer faillite.

Une vingtaine d’années plus tard, Antoine Joubert et Germain Goyer reviennent sur la courte vie de Daewoo sur notre continent. Ils s’entretiennent avec Yves Leroux, propriétaire de la concession Daewoo Lajeunesse à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Kia ou Daewoo?

Pour percer le marché automobile nord-américain, la technique de Kia et Daewoo était fort simple : tenter de convaincre des propriétaires de concessionnaires existants d’ajouter une nouvelle marque à leur portfolio.

De son côté, M. Leroux, qui faisait partie d’un groupe de concessionnaires, venait de déménager l’une de ses concessions et s’est retrouvé avec une bâtisse vide. Il avait flairé la bonne affaire d’y installer une nouvelle concession.

« On a ouvert Daewoo Lajeunesse en 2000. [...] J’avais contacté les hommes d’affaires qui avaient déjà ouvert des concessions Daewoo et Kia pour avoir leur idée et ainsi me faire une tête. [...] Les gens étaient bien emballés par les véhicules Daewoo, leur rapport qualité-prix et la satisfaction de la clientèle », explique M. Leroux.

Une gamme plus étoffée chez Daewoo

Si en 2023 Kia est un constructeur automobile réputé, sérieux et bien établi, c’était loin d’être le cas il y a une vingtaine d’années. En effet, le constructeur coréen ne comptait que la Sephia et le Sportage dans sa gamme. Ces deux véhicules étaient complètement dépassés sur le plan technique à leur arrivée.

« Chez Daewoo, on avait la Nubira, la Lanos et la Leganza. Chaque modèle avait deux déclinaisons. Le prix était vraiment bon », se rappelle M. Leroux.

Une faillite qui débouche en logements abordables

L’aventure avec Daewoo n’aura été que de courte durée pour M. Leroux et les autres propriétaires d’une concession au pays. « Avant que la faillite du constructeur frappe, on vendait pas mal de véhicules et on était satisfait des résultats », relate-t-il.

Pour M. Leroux, la faillite a eu un effet de surprise. « C’est très rare une faillite de manufacturier. On se demandait ce qu’il allait arriver avec les clients, la garantie, la valeur des produits, etc. On se sentait mal pour les clients. On nageait en plein mystère », précise-t-il.

Par la suite, M. Leroux a racheté l’inventaire de pièces des autres concessions pour continuer d’offrir le service à la clientèle. La bâtisse et le terrain ont ensuite été vendus pour y construire des habitations à loyer modique.

