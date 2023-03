Série de «Seigneur des Anneaux»: un cheval meurt sur le plateau de tournage

Un organisme de protection des animaux a fustigé les producteurs de la nouvelle série de «Seigneur des Anneaux», après la mort d’un cheval sur le plateau de tournage mardi dernier.

«Il semble que vivre sous terre avec les orcs soit normal pour les producteurs de "Les Anneaux de Pouvoir", car ils ont la possibilité d'utiliser du CGI [des images générées par ordinateurs], des plates-formes mécaniques et d'autres méthodes humaines», a dénoncé Lisa Lange, vice-présidente de l’organisme de protection des animaux PETA, par communiqué, a rapporté «The Guardian».

Mardi dernier, un cheval est décédé d’une insuffisance cardiaque sur le plateau de tournage de la série «Les Anneaux de Pouvoir» pendant une pratique pour la seconde saison de la série fantastique basée sur l’univers de l’écrivain anglais J. R. R.Tolkien.

L’incident a eu lieu pendant un exercice avec les chevaux, durant lequel l’entraîneur «n’était pas en costume et le tournage n’avait pas commencé», a indiqué un porte-parole des Studios Amazon dimanche matin, se disant «profondément attristé».

Au moment de l’incident, le cheval se tenait près d’une vingtaine d’autres chevaux. Au total, plus de 30 chevaux se trouvaient sur le plateau. Un vétérinaire et un représentant de l’American Humane Association, une organisation qui assure la sécurité et le bien-être des animaux, étaient aussi présents sur les lieux, toujours selon lui.

L’organisme de protection des animaux a appelé les producteurs à cesser d’«exploiter» les animaux, pour plutôt utiliser la technologie à disposition.

«PETA appelle les créateurs de la série – et tous les autres producteurs – à entreprendre une nouvelle quête sans utiliser de vrais chevaux», a martelé la vice-présidente.

Ce n’est pas la première fois que les producteurs de la franchise font l’objet de critique face à son traitement des animaux sur ses plateaux de tournage.

En 2012, trois chevaux et plusieurs animaux de la ferme seraient également décédés sur le tournage du film «Le Hobbit», selon ce qui avait été rapporté à l’époque.

PETA avait alors lancé une pétition pour demander aux spectateurs de «refuser de voir des films» où des animaux ont été blessés.