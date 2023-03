Tinder et Grindr pour retrouver son chat disparu

Une Britannique de 22 ans a été réunie avec son chat disparu après s’être tournée vers les applications de rencontre Tinder et Grindr pour publier son appel à l’aide.

Après avoir perdu la trace de son chat Ruby, 6 ans, la fin de semaine dernière, l’Anglaise Erin Johansen n’avait aucune nouvelle de son félin malgré des affiches agrafées dans son quartier, selon ce qu’a rapporté le «Manchester Evening News» la semaine dernière.

Ses amies lui ont donc conseillée de se tourner vers les applications de rencontre en créant un profil à son compagnon poilu.

«Célibataire», «corpulence moyenne», «intéressée par le karaoké, les livres et la lecture» et «à la recherche d’un rendez-vous»: le profil de Ruby n’est pas passé inaperçu. Rapidement, des utilisateurs de l’application ont indiqué avoir entrevu le félin dans Sussex de l'Est, un comté du Sud-Est de l’Angleterre.

Au moins huit personnes auraient ainsi contacté la jeune propriétaire, dont trois au travers même de l’application Grindr, pour lui dire qu’ils avaient aperçu Ruby.

Heureusement, la chatte a été retrouvée peu de temps après à quelques jardins de sa maison, selon les informations de «The Telegraph» lundi.

«Quelqu’un a vu une des affiches et m’a prévenue, donc je suis venue la chercher. Même si les applications n’ont pas été la raison pour laquelle elle a été retrouvée en bout de ligne, elles ont été une énorme aide», a mentionné la jeune femme au média anglais.