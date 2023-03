Un chauffeur d’autobus sauve une fillette coincée dans un banc de neige

Une fillette de 8 ans s’est retrouvée coincée dans un banc de neige en attendant l’autobus scolaire, lundi matin à Shawinigan, mais a pu être secourue par le chauffeur qui l’a entendue appeler à l’aide.

Selon ce qu’il a été permis d’apprendre, la fillette en 2e année aurait marché sur un banc de neige avant de tomber dans un trou qui menait vers une bouche d’égout.

Lors de l’arrivée de l’autobus scolaire, le chauffeur a pu entendre l’enfant crier, mais il était impossible de la voir.

Une voiture stationnée face à la montagne de neige empêchait de voir l’enfant qui avait de la neige jusqu’aux épaules, mais qui pouvait respirer.

Incapable de la sortir par le haut, l’homme l'a doucement tiré vers le bas pour la faire sortir alors qu’elle était paniquée.

«On a appris qu’une petite fille était morte de même, que la neige avait déboulé dessus. Si ça n’avait pas été que cet enfant va à l’école... combien de temps serait-elle restée là? Je ne sais pas», s’est questionné Sylvio Gendron, le chauffeur qui est venu à son secours.

La fillette s'en sort sans aucune égratignure, mais la Ville de Shawinigan a rappelé à ses citoyens d'être prudents et de faire attention a où l'on met les pieds, un rappel qu’elle doit faire année après année.

C'est la chaleur de la bouche d'égout qui avait fait fondre la montagne de neige par le dessous, créant une sorte de poche d'air.

Le Centre de services scolaire de l'Énergie a décliné la demande d'entrevue de TVA Nouvelles, mais a référé à sa politique de sécurité. Il a aussi rappelé que le transporteur et les chauffeurs s'assurent que les élèves arrivent à bon port, mais que les parents ont aussi une responsabilité : de discuter des responsabilités et règles de sécurité en attendant et à bord de l'autobus avec l'enfant et de s'assurer que l'enfant est en sécurité à son arrêt.