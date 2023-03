Voyage de moto prévu cet été ? Voici les éléments essentiels à vérifier pour être fin prêt

Il est bientôt venu le temps de sortir votre moto du garage et vous rêvez déjà à votre prochaine escapade ? L’aventure vous attend !

Pour vous assurer de prendre la route sans tracas, voici quelques éléments à considérer avant le grand départ afin d’être bien préparé.

Faites d’abord inspecter votre moto

Getty Images/iStockphoto

Après plusieurs mois sans rouler, votre moto mérite une bonne mise au point. Pour vous assurer de ne pas avoir de pépin sur la route, prenez soin de la faire inspecter par votre mécanicien.

Passez en revue votre équipement

Getty Images/iStockphoto

Une fois que votre moto est en ordre, faites l’inventaire de tous vos accessoires personnels afin qu’ils soient fonctionnels et en bon état. Casque, bottes, lunettes, gants, veste, équipement de pluie... assurez-vous d’être bien équipé de la tête aux pieds pour passer un voyage tout en confort.

De plus, n’oubliez pas de vous procurer des bouchons pour protéger vos oreilles des bruits nocifs et une gourde d’eau (ou un sac d’hydratation) afin de rester bien hydraté tout au long du voyage.

Planifiez votre itinéraire en avance

Getty Images

Pour éviter les mauvaises surprises, il est toujours préférable de bien planifier votre itinéraire en analysant les différentes options de routes qui se présentent à vous. Pour garder le cap sur votre destination, assurez-vous d’avoir un bon GPS, ou d’utiliser un téléphone cellulaire qui sera connecté à votre casque par le système Bluetooth.

Limitez les articles dans vos bagages

Getty Images

Évidemment, une moto ne loge pas autant de bagages qu’une voiture, alors il faut vous limiter au strict minimum, en prenant en compte bien sûr la destination choisie et son climat. Dressez une liste avant de partir pour ne rien oublier !

Peu importe ce que vous choisirez d’apporter, il est important de vous assurer de la solidité de votre bagagerie, et de bien répartir le poids sur la moto pour garder une belle stabilité.

Il ne vous restera plus qu’à vous assurer que vos papiers (cartes d’identité, permis de conduire, assurances, immatriculations) soient en ordre, et vous serez prêt à prendre la route !

