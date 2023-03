Voyez pourquoi les lecteurs de cet article pourraient vivre jusqu’à 150 ans

Selon un éminent spécialiste de la longévité, quelqu'un qui lit ces lignes pourrait, de manière réaliste, vivre jusqu'à 150 ans grâce aux progrès de la technologie.

Le Dr Steven Cohen, propriétaire de cliniques de bien-être en Californie et à Londres, affirme qu'il est sur le point d'exploiter une thérapie à base de cellules souches capables de réduire l'âge des personnes.

Une récente technologie, qui n’a que 5 ans, pourrait en effet révolutionner le secteur de la lutte contre le vieillissement.

Cette percée consiste à injecter des exosomes, petites vésicules naturellement produites par les cellules souches.

D'autres scientifiques ont suggéré que l'on pourrait un jour vivre jusqu'à 200 ans et explorent des technologies telles que des pilules pour éliminer les «cellules zombies» et des moyens de modifier l'ADN pour prolonger la durée de vie d'une personne.

Photo tirée de Facebook

Le Dr Cohen a déclaré : «La possibilité de prolonger ou de retarder le vieillissement semble relever de la science-fiction, mais elle est à portée de main et sera bientôt disponible.»

«Nous avons été quelque peu freinés par la croyance que l'on doit mourir un jour et que l'on ne peut pas vivre éternellement. Mais en réalité, certains animaux vivent des centaines, voire des milliers d'années», a-t-il ajouté.

Les cellules souches se trouvent partout dans le corps humain, et ont la faculté de pouvoir se transformer en quelque 200 types de cellules composant l’humain afin de les réparer.

Le traitement de certaines blessures, cancers ou maladies cérébrales a par ailleurs déjà été amélioré par l’usage des cellules souches, qui aident à réparer et à régénérer de façon unique les tissus endommagés.

En vieillissant, un individu voit le nombre de cellules souches de son organisme diminuer, et perd ainsi des capacités de régénération.

Les cellules souches étant réduites en nombre, moins d’exosomes sont produits dans l’organisme. Or, ces petites bulles sont celles qui se déplacent vers les cellules blessées, vieilles ou mourantes, transportant les protéines vitales.

Les scientifiques affirment que la diminution du nombre de ces cellules dans l'organisme accélère le vieillissement, car les cellules sont moins capables de s'autoréparer.

De plus en plus de preuves scientifiques montrent que l'augmentation du nombre d'exosomes freine le processus de vieillissement.

Un article publié l'année dernière a montré que la présence d'un plus grand nombre d'exosomes dans l'organisme stimulait les fonctions cérébrales, tandis qu'un autre publié la même année suggérait qu'ils pouvaient réduire la fragilité et aider les personnes à vivre plus longtemps.

Le nouveau traitement du Dr Cohen, qui pourrait être disponible d'ici 2028, consiste à injecter à une personne des exosomes produits par des cellules souches plus jeunes.

L'espoir est que ces bulles s'écouleront dans les organes et contribueront à les «dé-vieillir», permettant ainsi à la personne de vivre plus longtemps.

Il a également été suggéré qu'elles pourraient revitaliser la peau et donner une apparence plus jeune.

La procédure, lorsqu'elle sera disponible, coûtera probablement des centaines de milliers de dollars par personne.