PRUD'HOMME Gilles



1939 - 2023C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Gilles Prud'homme survenu le 22 mars, conjoint de Andrée Deslauriers.Il laisse dans le deuil sa conjointe Andrée, ses enfants Dominic et Chantal, ses petits-enfants Gabriel et Sam, la mère de ses enfants Micheline Touchette, ses soeurs Thérèse et Gisèle, les enfants de sa conjointe ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 avril 2023 de 10h30 à 15h au complexe