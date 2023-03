Alexis Barrière en vedette d’un gala de GYM ce printemps

Le Québécois Alexis Barrière remontera dans l’arène assez rapidement, car il disputera la victoire à l’Américain Mike Marshall lors de l’affrontement principal d’un gala de boxe du Groupe Yvon Michel (GYM), le 20 avril, au Cabaret du Casino de Montréal.

Champion canadien des poids lourds, Barrière (9-0-0, 7 K.-O.) a vaincu par décision unanime Zamig Atakishiyev (8-1-1, 6 K.-O.), de l’Azerbaïdjan, à sa dernière sortie, le 18 mars à Châteauguay. Il tentera de renverser Marshall (6-4-1, 4 K.-O.), détenteur du titre de la Nouvelle-Angleterre.

«Je suis extrêmement impressionné par le développement d’Alexis et sa progression depuis deux ans, a affirmé le président de GYM, Yvon Michel, par voie de communiqué. Alexis Barrière est un jeune poids lourd habile possédant une excellente technique et une intelligence du ring supérieure. Il a tout ce qu’il faut pour devenir une très grande vedette populaire.»

Six combats seront présentés le même soir. Le mi-lourd Terry Osias (11-0-0, 5 K.-O.) sera la vedette de la demi-finale, ayant vaincu Francy Ntetu le mois dernier. Chez les femmes, la poids mouche albertaine de 19 ans Alexas Kubicki (6-0-0, 0 K.-O.), classée au quatrième rang mondial de l’IBF, disputera un duel de huit rounds contre une rivale à déterminer. La gauchère a vaincu deux vétéranes et anciennes championnes du monde Isabel Millan et Maria Salinas à ses deux dernières apparitions dans le ring.

Aussi en action, le vétéran Yan Pellerin (13-2-0, 5 K.-O.) troquera à nouveau son rôle de promoteur pour celui de boxeur. L’ex-champion NABO des lourds légers se mesurera au Mexicain Alexis Olmos (7-4-0, 3 K.-O.) dans un affrontement de six rounds.

Également au programme, il y aura le mi-lourd de Sherbrooke Petar Gavrilovic (5-0-0, 1 K.-O.) et le Québécois Kevin Menoche (7-0-0, 5 K.-O.).