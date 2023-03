Avec son 200e but, Gallagher rejoint un groupe sélect du Canadien

L’attaquant Brendan Gallagher peut se vanter depuis lundi de faire partie d’un groupe de 25 joueurs de l’histoire ayant inscrit au moins 200 buts avec le Canadien de Montréal, dont plusieurs grands noms qui ont marqué la célèbre concession.

En déjouant le gardien des Sabres de Buffalo Eric Comrie, le numéro 11 a rejoint Bobby Rousseau, 24e à 200 buts. Celui-ci a nécessité 643 rencontres pour y arriver, comparativement à 667 pour Gallagher, qui a amorcé sa carrière en 2013. Il devra cependant patienter à la saison prochaine et éviter d’autres blessures pour grimper davantage d’échelons.

Ses prochaines cibles sont Elmer Lach et Ralph Backstrom, auteurs de 215 buts chacun à Montréal.

Plus haut, aux rangs 18 à 21, il y a dans l’ordre Max Pacioretty (226), Stéphane Richer (225), Pete Mahovlich (223) et Guy Carbonneau (221). Évidemment, le vétéran de 30 ans peut oublier la stratosphère du classement dominé par Maurice Richard. Le «Rocket» a enfilé l’aiguille 544 fois, comparativement à 518 et 507 pour Guy Lafleur et Jean Béliveau, respectivement. Huit hommes ont franchi le cap des 300 buts à vie dans l’uniforme montréalais.

Les trois dernières années ont nui à Gallagher, limité à 27 filets en 120 affrontements. Jusqu’ici, il en récolté six en 29 duels cette saison. Avec un peu de chance, il pourrait atteindre le plateau des 10 buts pour une 10e campagne dans la Ligue nationale de hockey.