Blue Jays: la nouvelle que redoutait le Québécois Otto Lopez

Otto Lopez n’amorcera pas la saison à Toronto, car les Blue Jays ont cédé le Québécois à leur filiale du niveau AAA à Buffalo, mardi matin.

Le joueur de 24 ans bataillait, d’après ce qu’avait rapporté récemment le magazine «Sports Illustrated», avec Vinny Capra et Nathan Lukes pour un poste de substitut. Celui-ci semble avoir eu gain de cause, car il fera partie des quatre voltigeurs du club au début de la saison.

Pourtant, Lopez a bien fait au camp d’entraînement. Il a conservé une moyenne au bâton de ,348 en vertu de huit coups sûrs en 23 apparitions au bâton. Il a produit quatre points et croisé le marbre à six reprises. Toutefois, dimanche et lundi, il a été tenu en échec lors de ses cinq présences à la plaque.

Place à la saison régulière

Plus tard dans la journée, les Jays ont baissé pavillon à leur dernier duel du calendrier préparatoire. Darick Hall a cogné un double victorieux pour offrir un gain de 6 à 5 aux Phillies de Philadelphie.

La seule formation canadienne du baseball majeur a ainsi conclu la Ligue des pamplemousses avec un dossier de 17-15.

Les Jays pourront tirer des leçons du match du jour en vue de leur partie d’ouverture, qui les opposera aux Cardinals de St. Louis jeudi. La troupe de John Schneider s’est écroulée après avoir pris les devants 4 à 0.

José Berrios a ouvert la porte aux Phillies, en quatrième manche. Alex Bohm et Edmundo Soso ont permis à un coéquipier de croiser la plaque à l’aide d’un ballon-sacrifice, et Jake Cave a frappé un simple d’un point.

Tim Mayza est venu en relève du lanceur partant, mais a immédiatement alloué trois coups sûrs et un but sur balles en un tiers de manche. Hall en a profité pour donner les devants une première fois aux siens, avant de refaire le coup aux Blue Jays au dernier engagement.

Brandon Belt et Bo Bichette avaient pourtant donné le ton à la rencontre en produisant deux points chacun, cognant respectivement un simple et une longue balle.