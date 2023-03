But en fusillade de Pezzetta: voici d'autres célébrations mémorables

La célébration de but de l’attaquant du Canadien Michael Pezzetta, après qu'il a marqué en fusillade dans un gain de 4 à 3 contre les Sabres de Buffalo lundi, a fait jaser et a été l’occasion de ramener à la surface le nom du robuste Dave «Tiger» Williams.

• À lire aussi: Michael Pezzetta va chercher la victoire à Buffalo

• À lire aussi: Un examen de fin de session pour Cayden Primeau

Ce dernier est l’initiateur de la célébration exubérante à laquelle la foule du KeyBank Center a eu droit de la part de Pezzetta. Les deux hommes ont d’ailleurs un point en commun: ils suscitent davantage l’attention avec leurs qualités pugilistiques et n’ont pas beaucoup la touche autour des filets adverses... enfin, presque. Car l’attaquant du Tricolore a déjoué le gardien Eric Comrie à l’aide d’un puissant tir, ce que peu d’observateurs avaient prédit. Dans la Ligue nationale (LNH), il revendique 11 filets en 106 matchs en carrière.

Et peu habitué de se retrouver sous les feux de la rampe, Pezzeta a imité Dave «Tiger» Williams en enfourchant son bâton comme un cowboy, pour ensuite animer la foule en pointant tous les recoins de l’aréna. Il s’agit d’un clin d’œil à l’ex-bagarreur du circuit qui avait fait de même lors d’un duel au vieux Maple Leaf Gardens de Toronto. Le 10 décembre 1980, il a effectué un retour triomphal dans la Ville reine, procurant l’avance pour de bon aux Canucks de Vancouver en troisième période, dans un gain de 8 à 5 aux dépens de son ancienne équipe.

Voici d’autres célébrations particulières ayant marqué la LNH.

Bobby Orr

C’est l’une des images les plus célèbres de tout le sport professionnel. Le fameux plongeon de Bobby Orr, auteur du but décisif de la finale de la Coupe Stanley de 1970 contre les Blues de St. Louis. Sous les clameurs de la foule du Garden de Boston, le numéro 4 s’est élancé à plat ventre après avoir marqué le filet, offrant aux Bruins leur premier titre depuis le printemps 1941. Sur cette fameuse séquence, un grand merci au défenseur montréalais Noël Picard, qui a fait trébucher le héros de la soirée.

Theoren Fleury

La rivalité albertaine comprend de nombreux épisodes et l’un des plus mémorables est la conclusion du sixième match de la série de premier tour en 1991. Reconnu pour sa vitesse, Theoren Fleury a intercepté une rare mauvaise passe de Mark Messier pour filer vers Grant Fuhr et marquer en prolongation. L’attaquant des Flames de Calgary y est allé ensuite d’une petite «balade» d’un bout à l’autre de la patinoire d’Edmonton, pour glisser à proximité de la bande et recevoir les félicitations des siens. Malheureusement pour lui, les Oilers ont pris leur revanche en gagnant la septième partie, aussi en prolongation.

Mike Bossy

Le Québécois est devenu, le 24 janvier 1981 face aux Nordiques de Québec, le deuxième joueur de l’histoire de la LNH à inscrire 50 buts dans ses 50 premiers matchs (ou moins) de la saison, le premier étant Maurice Richard. Et l’ancienne gloire des Islanders de New York a souligné le tout en grand, sous les applaudissements des partisans réunis au Nassau Coliseum. Après avoir trompé la vigilance du gardien Ron Grahame, Mike Bossy a littéralement couru sur la glace, les bras levés, en sachant qu’il venait de réécrire l’histoire.

Mike Foligno

Les amateurs de hockey d’aujourd’hui connaissent les frères Nick et Marcus Foligno, mais ceux ayant suivi la LNH pendant les années 1980 et 1990 se souviennent de leur père Mike, reconnaissable par son casque du style Stan Mikita. Celui-ci avait l’habitude de festoyer d’une façon bien précise: il sautait à pieds joints sur la surface glacée. Ayant évolué avec les Red Wings de Detroit, les Sabres de Buffalo, les Maple Leafs de Toronto et brièvement les Panthers de la Floride, le joueur d’avant a touché la cible 355 fois en 1018 rencontres.

Teemu Selanne

Ici, on peut y voir un geste prémonitoire sans que le principal concerné le sache sur le coup. Teemu Selanne est parti à la chasse aux canards après avoir déjoué le gardien des Nordiques Stéphane Fiset, fracassant ainsi le record du nombre de buts comptés par une recrue en une saison, le 2 mars 1993. Il l’avait fait avec panache, en vertu d’un tour du chapeau qui a porté sa récolte à 54; il a terminé le calendrier avec 76 filets, en route vers le trophée Calder. Sauf que les spectateurs à l’aréna des Jets de Winnipeg ont encore à la mémoire ses mimiques répétées de chasseur. Étrangement, le Finlandais a éventuellement évolué avec les Ducks d’Anaheim.