Des millions à une société pour l’accueil des migrants

Ottawa a donné des contrats totalisant 75 M$, dont certains sans appel d’offres, à une firme d’enquête privée pour s’occuper de réfugiés et de demandeurs d’asile, principalement arrivés par le chemin Roxham.

Dans les six derniers mois seulement, Xpera Risk Mitigation & Investigation a décroché 56 M$ en contrats pour loger des migrants au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes.

Au total, la compagnie a reçu plus de la moitié des contrats octroyés par le fédéral depuis mars 2020 pour leur hébergement temporaire, selon les données d’Immigration Canada.

L’accueil de milliers de demandeurs d’asile vulnérables contraste avec les activités habituelles de Xpera, comme les enquêtes, la surveillance et l’évaluation des risques.

Peu connue au Québec même si la majorité des migrants arrivent ici, l’entreprise n’y a que quelques employés dans un modeste bureau de Laval (voir autre texte).

Cela ne l’a pas empêchée d’être la seule soumissionnaire pour un contrat de 37,5 M$ octroyé en octobre dernier visant à trouver hôtels et traiteurs pour 3000 demandeurs d’asile au Québec et 1000 en Ontario.

Une urgence

Immigration Canada a aussi conclu avec l’entreprise trois ententes de gré à gré totalisant 23,8 M$ en prétextant l’urgence de la crise migratoire.

« IRCC avait confiance que l’entreprise serait en mesure de réserver des chambres d’hôtel et de mobiliser des fournisseurs [...] dans des délais serrés », écrit une porte-parole du ministère.

« Ça donne un peu l’impression que l’état d’urgence a été utilisé à toutes les sauces pour conclure des contrats de gré à gré », réagit Nicolas Lachance, directeur de la Fédération canadienne des contribuables pour le Québec.

Même si le chemin Roxham est fermé depuis samedi, un autre contrat de 14,3 M$ a été donné à Xpera en décembre pour s’occuper des migrants au Québec à partir de juillet.

Les données gouvernementales le chiffraient initialement à 28,7 M$, jusqu’à ce qu’Immigration Canada avance « une erreur » et révise le montant après les nombreuses questions du Journal.

Contrats passés

Mais comment une firme spécialisée en enquêtes en est-elle venue à gérer une si grande part de la réponse à une crise humanitaire à nos frontières ?

Immigration Canada justifie son choix en évoquant des contrats passés avec Xpera lors de l’évacuation de réfugiés afghans après la prise de pouvoir des talibans, ainsi que lors des feux de forêt dans le nord de l’Ontario en 2021.

Rappelons que près de 40 000 personnes ont franchi la frontière de façon irrégulière l’an dernier et que la majorité a dû être logée temporairement par le fédéral.

Le président de Xpera a décliné notre demande d’entrevue.

Du privé à l’assistance humanitaire

Photo Nora T. Lamontagne

Nora T. Lamontagne

Le Journal de Montréal

Xpera a beau obtenir un contrat d’Immigration Canada après l’autre, elle n’est apparue que tout récemment dans le paysage de l’accueil humanitaire.

Les premiers contrats du ministère de l’Immigration avec la firme d’enquête privée ne remontent qu’à la mi-2021, selon les registres du gouvernement.

Or, Ottawa loue des hôtels pour les demandeurs d’asile et les réfugiés au Québec et en Ontario depuis au moins 2015, attestent des documents d’Immigration Canada.

Par le passé, le fédéral avait l’habitude de conclure des contrats à la pièce avec des compagnies tierces ou directement avec l’hôtelier, qui dépassaient très rarement 3 M$. Xpera a plutôt conclu des ententes se chiffrant à 75 millions $.

D’autres expériences

Un employé non autorisé à parler aux médias nous a confié que le gouvernement a eu recours aux services de l’entreprise en 2021 pour reloger quelques centaines d’Autochtones lors des feux de forêt dans le nord de l’Ontario, ainsi que des réfugiés afghans.

« Entre ça et nos contrats actuels avec Immigration Canada, vous pouvez tirer vos conclusions », a-t-il affirmé en anglais.

L’entreprise compte au moins une branche spécialisée dans les services de sécurité, et appartient à SCM Insurance Services, un fournisseur de services en assurances.

Discrets au Québec

Sur son site web, Xpera se présente comme « la firme d’enquête et de gestion du risque la plus importante du Canada », avec 400 employés répartis dans 24 emplacements au pays.

À Laval, une employée nous a accueillis dans des bureaux déserts – les seuls au Québec – remplis de boîtes en carton.

« Il y avait deux directeurs régionaux pour le Québec, mais ils ont pris leur retraite. Ils n’ont engagé personne d’autre depuis ce temps », nous a-t-elle dit.

C’est pourtant dans notre province qu’ont été logés la majorité des 39 000 demandeurs d’asile qui sont entrés par le chemin Roxham l’an dernier, et dont Xpera gère désormais l’accueil.

– Avec Nicolas Brasseur, Agence QMI

DES MILLIONS POUR XPERA DEPUIS 2 ANS

Février 2023 | 4,5 M$ | Sans appel d’offre

Décembre 2022 | 14,38 M$ | 3 soumissionnaires

Octobre/décembre 2022 | 37,5 M$ | Seul soumissionnaire

Décembre 2021 | 15 M$* | Sans appel d’offre

Août 2021 | 4,3 M$ | Sans appel d’offre

Total 75,7 M$

Source : Immigration Canada, SPAC

Vous avez un scoop à nous transmettre? Vous avez des informations à nous communiquer à propos de cette histoire? Vous avez un scoop qui pourrait intéresser nos lecteurs? Écrivez-nous à l'adresse ou appelez-nous directement au 1 800-63SCOOP.