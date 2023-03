Deux longs mois à venir pour Justin Trudeau

Jeudi et vendredi dernier, le premier ministre Justin Trudeau a eu un moment de répit quant aux enjeux intérieurs avec la visite de Joe Biden.

M. Trudeau doit sûrement se réjouir de la fermeture du chemin Roxham, mais l’ingérence chinoise va être encore au cœur des débats à la Chambre des communes.

Lors du point de presse avec le président américain, Justin Trudeau nous a dit qu’il acceptait la décision du député Han Dong de se retirer du caucus libéral.

Cependant, la question n’est pas de savoir s'il accepte ou non le retrait de son député.

Des questions

On doit savoir quand M. Trudeau et son équipe ont été mis au courant de la discussion entre le député Dong et le consul chinois.

De plus, comme M. Dong était vraisemblablement mis sous écoute depuis un bon moment lors de la discussion en 2021, est-ce que le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a donné l’autorisation qu’un député soit ainsi surveillé?

Si oui, on peut imaginer que le bureau du premier ministre était au courant.

Sans oublier que le bureau du premier ministre aurait reçu un rapport sur Han Dong en 2019 et que nous ne savons pas encore ce que M. Trudeau a fait par la suite.

Le témoignage de sa cheffe de cabinet, Katie Telford, devrait normalement nous permettre de voir plus clair, mais elle va sûrement esquiver les questions en citant des questions de sécurité nationale.

23 mai

M. Trudeau a demandé à David Johnston d’étudier la question de l’ingérence chinoise.

Le 23 mai, on va savoir si l’ancien gouverneur général recommande la mise en place d’une enquête publique.

Avec les événements de la semaine dernière, il est difficile d'imaginer que M. Johnston ne va pas recommander un exercice qui va ressembler à une enquête publique.

M. Trudeau le sait probablement aussi, mais il ne peut pas reculer. Il doit laisser aller le processus qu’il a mis en place.

D’ici là, le premier ministre devra répéter les mêmes lignes. Il risque de trouver le temps long, surtout s’il y a encore des informations qui coulent dans les médias.