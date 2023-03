Échange de Patrick Kane: Jonathan Toews y va de révélations étonnantes

Le capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, est resté pétrifié de voir son comparse de toujours Patrick Kane envoyé aux Rangers de New York, mais il lui souhaite tout le succès au monde avec sa nouvelle équipe.

• À lire aussi: CH: Sean Farrell jouera contre les Flyers

• À lire aussi: Canadien: Michael Pezzetta va chercher la victoire à Buffalo

Kane a pris la route de la Grosse Pomme le 28 février et tentera ce printemps d’ajouter une quatrième bague de la Coupe Stanley à sa collection. La transaction a constitué un choc pour Toews, même si des changements étaient attendus à Chicago. Le vétéran ne s’est pas défilé pour exprimer ses états d’âme, mardi, après avoir participé à un premier entraînement en plus de deux mois.

«Personnellement, je dirais probablement que je fus en état de choc, a-t-il déclaré par le biais de propos diffusés sur le site NHL.com. La possibilité planait au-dessus de nos têtes depuis longtemps, mais je me disais que ça n’allait pas arriver. Vous ne pouvez pas imaginer ce gars-là avec un autre chandail. J’ai entendu dire qu’il était retourné à la maison à partir de San Jose afin de patienter d’ici la conclusion d’un échange. Sauf qu’il était en train de se matérialiser. Ça aurait pu être une journée supplémentaire ou plus tard. Puis, j’ai vu que c’était pour de vrai.»

Un chandail qui lui fait bien

En dépit de son désarroi, Toews a fait une confession quant aux récents développements. «Soudainement, vous le voyez dans un jersey des Rangers. Pour être honnête avec vous, il lui fait bien. Je déteste dire cela. Je suis seulement heureux qu’il puisse renouer avec le bonheur d'évoluer avec de très bons joueurs et de retrouver avec un gars comme "Breadman" [Artemi Panarin, ancien des Hawks], a-t-il admis. "Kaner" est tout un compétiteur qui se sentira bien s’il dispute des matchs significatifs en séries et se retrouve sur la plus grande scène du hockey.»

Néanmoins, les dernières semaines n’ont pas été faciles à vivre chez les Hawks, exclus de la course aux éliminatoires depuis belle lurette.

«Ce fut ardu de voir ces changements survenus au sein de notre formation. Il y a des gars ayant été dans ce vestiaire durant des années, surtout un certain "Kaner", que j’ai côtoyé toute ma carrière. Je reviens ici et c’est bien différent», a décrit Toews.

Dans ses derniers milles?

Le joueur de centre de 34 ans a aussi abordé son propre avenir avec les Blackhawks, lui qui est bien conscient qu’il risque de ne plus jamais remettre l’uniforme du club pendant un match officiel.

«Peu importe ce qui va arriver cet été, je garde à l’esprit que ce sont peut-être mes derniers mois à Chicago en tant que membre des Blackhawks», a-t-il affirmé.

Toews écoule actuellement la dernière année du pacte faramineux de huit ans et 84 millions $ qu’il avait paraphé en 2014.

Il a été limité à 46 matchs cette saison en raison de la COVID longue. Il avait raté l’ensemble dans la campagne écourtée de 2020-2021 pour cette raison.

Il espère tout de même revenir au jeu d’ici la fin du calendrier.

Le natif de Winnipeg a passé 15 ans avec les Hawks, amassant 880 points en 1060 rencontres. Il a remporté trois fois la coupe Stanley, en plus des trophées Conn-Smythe et Selke à une reprise.