Elle raconte comment elle a survécu à l’incendie du Vieux-Montréal

Le 16 mars dernier, Carling Sioui a bien failli s’ajouter aux victimes de l’incendie du Vieux-Montréal, n’eut été du courage de son copain et elle, mais aussi d’une fenêtre mal scellée.

La femme de 26 ans a raconté à TVA Nouvelles sa terrible expérience; elle reconnaît avoir dû attendre plusieurs jours avant d’être capable d’en parler.

«C’est absolument terrible et c’est une connerie qui n’aurait pas dû se passer», affirme-t-elle.

C’est l’alarme d’incendie qui a réveillé les deux individus, qui n’ont d’abord pas cru qu’il s’agissait d’un véritable incendie. Les cris d’autres occupants de l’immeuble leur ont toutefois fait comprendre que la situation était bien sérieuse.

«On a pris tout ce qu’on pouvait et on a essayé d’ouvrir la porte. C’était tout en boucane déjà dans le corridor. On ne savait pas où était la sortie de secours, donc on a rapidement fermé la porte et on est allé à la fenêtre», raconte Carling Sioui.

Son copain et elle ont eu beaucoup de difficulté à ouvrir les fenêtres. L’une d’elles était cependant tenue par du ruban adhésif et c’est par celle-ci qu’ils ont réussi à se rendre à l’extérieur. N’étant pas au rez-de-chaussée, le duo s’est retrouvé sur un rebord de mur d’à peine 30 centimètres où ils ont attendu les secours.

«On était debout, nu-pieds, accoté contre le mur, face au mur», indique Mme Sioui.

