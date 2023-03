Fermeture du chemin Roxham: Québec ne veut aucun des 15 000 demandeurs d'asile

François Legault refuse de fournir un effort supplémentaire afin d’accueillir une partie des 15 000 demandeurs d’asile que le Canada s’est engagé à accepter sur son territoire à la suite de la fermeture du chemin Roxham.

«Soyons claire, je pense que le Québec, avec 40 000 irréguliers dans la dernière année, je pense qu'on a fait notre part pour un bout de temps», a affirmé le premier ministre François Legault.

Une entente est survenue vendredi dernier entre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le président américain, Joe Biden. Celle-ci empêche, depuis samedi, les demandeurs du statut de réfugié d’entrer au Canada en provenance des États-Unis par un point de passage irrégulier, sous peine d’être refoulés.

Le Canada s’est engagé, en contrepartie, à accueillir 15 000 demandeurs d’asile de plus. L’entente de principe entre le Canada et le Québec était conclue depuis plusieurs mois.

Pas consulté

Mardi, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon critique la posture de faiblesse du gouvernement du Québec parce qu’il n'a pas été consulté avant la signature de cette entente.

«Cette entente-là, elle existe depuis près d'un an. C'est une symbolique extrêmement forte de l'absence de considération pour le Québec, l'absence de rapport de force pour le nationalisme fédéraliste de la CAQ», a plaidé le chef souverainiste.

De son côté, François Legault a réitéré que la fermeture du chemin Roxham est une «victoire» pour son gouvernement.

«Vous vous rappelez qu'on avait parlé Justin Trudeau et moi juste avant Noël et je lui avais dit que c'était vraiment urgent de le régler. C'est réglé. Pour moi, c'est une victoire», a-t-il dit, narguant le chef péquiste.

«Le PQ est un peu désespéré. Le PQ a été surpris de voir qu'on a réglé ça avec Justin Trudeau», a mentionné M. Legault. «Je comprends que pour le PQ, c'est un peu une défaite en vue de leur référendum sur la souveraineté.»

Selon M. Legault, son gouvernement a réussi à mettre suffisamment de pression sur le Canada et les États-Unis afin d’expliquer l’urgence d’entériner une entente pour forcer la fermeture du chemin Roxham.

Flou, selon QS

Le nouvel élu de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, attend que le gouvernement fédéral explique les détails de l’entente avant de se prononcer sur l’accueil de 15 000 demandeurs supplémentaires.

«La question des 15 000, elle reste très floue», a-t-il affirmé. «Je vais vraiment attendre de voir (...) et je me prononcerai en temps et lieu.»

Le député de Saint-Henri-Sainte-Anne a réitéré qu’il était «tout à fait à l'aise avec ces des cibles de 60000 à 80 000» immigrants par année, comme le proposait sa formation lors de la dernière campagne électorale.