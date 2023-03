Groupe RAQ: Prenez garde à ces inspecteurs de bâtiments qui sonnent chez vous

Les autorités se penchent sur une entreprise québécoise qui cogne illégalement aux portes pour inspecter des maisons et offrir des services douteux.

«Vous avez le droit de faire ça? [...] Je peux prendre une photo de votre pièce d’identité?», lance un homme, dans une vidéo où il filme un employé de Groupe Réno assistance Québec (RAQ) qui ne répond pas à ses questions.

Dans cette séquence de 22 secondes publiée sur les réseaux sociaux pour prévenir le public, on aperçoit un présumé inspecteur à Laval faire du porte-à-porte. Celui-ci vend ses services qui visent à réduire les coûts de l’électricité d’une maison. Il porte une veste de sécurité et un casque avec la mention RAQ.

Le hic, c’est que le Groupe Réno assistance Québec n’a pas l’autorisation de faire de la vente par colportage selon l’Office de la protection du consommateur (OPC).

«Ils n’ont donc pas de permis de commerçant itinérant, tel que requis par la Loi [...]. Ce permis est obligatoire pour faire du porte-à-porte, même lorsque le consommateur a accepté une visite après avoir rempli un formulaire sur Facebook», prévient Charles Tanguay, porte-parole de l'Office.

Prenez garde

L’OPC a confirmé qu’il «fait actuellement des vérifications» au sujet du Groupe RAQ. Notons que la compagnie n’est pas enregistrée au Registraire des entreprises Québec.

Le Journal a d'ailleurs trouvé plusieurs publications sur les réseaux sociaux où des Québécois dénoncent le colportage du Groupe RAQ dans le Grand Montréal, mais aussi dans les Laurentides.

Capture d'écran du groupe Facebook «Ville SAINTE-ANNE-DES-PLAINES»

Capture d'écran du groupe Facebook de West Island Community

«Des citoyens nous ont mentionné que les colporteurs ne détenaient aucune carte d’affaires ni aucun véhicule commercial, ce qui rendait le tout encore plus suspicieux», confirme Charlène Lanctôt, agente aux communications pour la ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

Elle ajoute avoir reçu une vingtaine d’appels de ses citoyens depuis 2022 pour ce genre de porte-à-porte illégal.

«Parfois, ils demandaient à aller vérifier l’entretoit puisque nous étions dans “une zone rouge” ou d’aller vérifier le compteur électrique dans la cour. Or, nous n’autorisons aucune compagnie à faire du colportage», indique Mme Lanctôt.

Policiers alertés

Sur le site web du Groupe RAQ, la compagnie prétend faussement avoir plusieurs certifications et partenaires d’affaires pour se donner de la crédibilité.

Capture d'écran tirée du site groupe-raq.com

Capture d'écran tirée du site groupe-raq.com

Parmi ces présumés partenaires, on compte notamment la Régie du bâtiment du Québec, l’Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, la Société canadienne d'hypothèques et de logement ainsi que le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Or, toutes ces organisations ont confirmé au Journal n’avoir aucun lien avec le Groupe RAQ. Elles précisent avoir demandé à la compagnie d’effacer ses mensonges et leur logo de leur site web.

«Nous contacterons les autorités policières à cet effet», a ajouté pour sa part le ministère de l’Environnement.

Ils disparaissent

Notre représentant a contacté à maintes reprises le Groupe RAQ par courriels et par téléphone. Nos demandes d'entrevue sont restées sans réponse au moment de publier cet article.

Capture d'écran tirée du groupe Facebook Laval Neighborhood Watch & Community Advice

Vendredi dernier, le site web de la compagnie a finalement été désactivé. Le Journal a toutefois eu le temps de prendre plusieurs captures d’écran de leur page web avant que celle-ci disparaisse.

Capture d'écran tirée du site web groupe-raq.com

STRATÉGIES FRAUDULEUSES UTILISÉES PAR DES COLPORTEURS:

Un commerçant offre d'inspecter ou de nettoyer gratuitement des conduits d'aération, dans le but caché de vendre un nouvel appareil

Un commerçant inspecte les combles (entretoit) d'une propriété et prétend avoir trouvé de la moisissure nécessitant des travaux urgents de décontamination, alors qu'il n'en est rien

Un faux concours est organisé sur les réseaux sociaux pour gagner une thermopompe ou sauver 5000 $ sur des travaux

Certains commerçants font également miroiter des subventions gouvernementales ou des économies sur la facture d'énergie, ce qui feraient en sorte que l'achat effectué ne coûtera presque rien

Source : Office de la protection du consommateur