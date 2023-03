Huit policiers tués en service au Canada en six mois

La mort de la sergente Maureen Breau, tuée lundi soir lors d’une intervention à Louiseville, a alourdi le lourd tribut payé par les services de police du Canada qui ont désormais perdu huit policiers en service en l’espace d’à peine six mois et demi.

Du nombre, six ont été tués par balle, tandis que deux ont été poignardés à mort. Quatre suspects ont aussi perdu la vie – trois abattus et un qui s’est suicidé –, alors que trois suspects font présentement face à la justice.

Andrew Hong

Cette série noire s’est amorcée le 12 septembre dernier lorsque l’agent Andrew Hong a été abattu, à première vue sans raison, dans un Tim Hortons de Mississauga, en banlieue de Toronto.

Le suspect avait ensuite pris la fuite et s’était rendu dans un garage de Milton où il avait déjà travaillé. Là, il a tué le propriétaire du commerce, Shakeel Ashraf, et un employé, Satwinder Singh, avant d’être finalement rattrapé et abattu par la police.

Devon Northrup et Morgan Russell

Le 12 octobre, les agents Devon Northrup et Morgan Russell, du Service de police de South Simcoe en Ontario, avaient été appelés à répondre à une plainte pour une dispute domestique signalée dans une résidence d’Innisfil.

À leur arrivée, les deux policiers ont été invités à entrer dans la demeure, avant d’être abattus par le seul occupant de la résidence, un homme qui s’était tapi dans l’escalier menant au sous-sol pour prendre au piège les policiers. Le suspect a été abattu par un troisième agent présent lors de l’intervention.

Shaelyn Yang

La policière de la Gendarmerie royale du Canada Shaelyn Yang, qui avait été formée pour intervenir auprès des gens atteints de troubles de santé mentale, a été poignardée à mort alors qu’elle accompagnait un employé de la Ville de Burnaby qui remettait des avis d’expulsion à des itinérants dans un parc de cette municipalité de la Colombie-Britannique.

L’agente a atteint par balle son agresseur, Jongwon Ham, avant de décéder. Ce dernier fait maintenant face à la justice pour répondre à une accusation de meurtre au premier degré.

Grzegorz Pierzchala

Le 27 décembre, l’agent de la Police provinciale de l’Ontario a amorcé sa journée de travail en faisant sa toute première patrouille en solo.

En après-midi, il a été appelé à intervenir sur le site d’une sortie de route à Hagersville. Il ne s’est alors jamais douté qu’il se ferait prendre en embuscades par deux suspects, dont Randall McKenzie, un homme au passé violent qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation.

McKenzie et sa comparse, Brandi Stewart-Sperry, ont été arrêtés peu après les événements et accusés de meurtre au premier degré de l’agent Pierzchala.

Brett Ryan et Travis Jordan

Le 16 mars, les agents Jordan et Ryan – qui était sur le point de devenir papa pour une première fois – répondaient à un appel pour une «dispute familiale» dans un logement d’Edmonton lorsqu’ils ont été abattus, sans avoir pu répliquer.

Le suspect s’est ensuite enlevé la vie, a expliqué la police, tandis que sa conjointe a été grièvement blessée.

Pure coïncidence, les funérailles des deux policiers ont été célébrées lundi, dans les heures précédant la mort de Maureen Breau.

Maureen Breau

La sergente, qui cumulait plus de 20 ans d’expérience au sein de la Sûreté du Québec, a été poignardée à mort lors d’une intervention auprès d’un forcené à Louiseville. Un collègue de Maureen Breau a aussi été blessé lors de l’intervention, tandis que le suspect a été abattu.

Nombre de policiers tués par année

2023 : 3

2022 : 5

2021 : 2

2020 : 3

2019 : 1

Du nombre, quatre ont été tués dans des accidents, deux ont été poignardés et huit ont été abattus.