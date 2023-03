Jennifer Lopez rayonnante sur le tapis rouge du film « AIR » avec Ben Affleck

Vêtue d’une robe composée d’une haute jupe verte fluorescente et d’un haut argenté, Jennifer Lopez a pratiquement volé la vedette à son mari, lors de la première du film AIR dans lequel joue Ben Affleck.

Il n’y a pas à dire, J.LO rayonnait de la tête aux pieds lorsqu’elle a foulé le tapis rouge du film d’Amazon Studios, à Los Angeles, lundi soir.

La chanteuse et comédienne de 52 ans y était pour apporter son appui à son nouveau mari, Ben Affleck. L’acteur de 50 ans tient le rôle du co-fondateur de Nike, Phil Knight, dans ce nouveau film biographique.

Le look de la diva, alliant chic et couleur vibrante au néon, était signé Rob Zangardi et Mariel Haenn, et la robe était une création du designer italien Antonio Grimaldi.

Visiblement très amoureux, le couple s'est embrassé et enlacé, au plus grand bonheur des nombreux photographes présents pour l’occasion.

L’acteur Matt Damon, le meilleur ami et la covedette du film avec Ben Affleck, les a rejoints sur le tapis rouge.